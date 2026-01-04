Nacho Lago: “El objetivo es el mismo de siempre, buscar el ascenso”
El volante ofensivo inicia su tercera temporada en el sabalero con el deseo de hacer una buena pretemporada y recuperar el nivel que mostró en el primer semestre de 2024. “Vamos a convivir todo el año y es clave que todos tiremos para el mismo lado”, reveló.
Lago necesita una buena puesta a punto para recuperar su mejor versión.
Poniendo en marcha una pretemporada que a nivel personal parece ser fundamental para volver a encontrar su mejor versión, Ignacio Lago es ya una voz autorizada para analizar el pasado, el presente y el futuro de un Colón que se renovó desde la cúpula dirigencial y desde buena parte del plantel pero que sigue teniendo al ascenso como principal y único objetivo para el nuevo año deportivo.
En este sentido, el ex Almirante Brown y Talleres de Córdoba aparece como una referencia tanto dentro como fuera de la cancha para Medrán y compañía, quienes ven en Lago un futbolista que le puede aportar soluciones en ataque tanto por los dos costados como acompañando a un 9 en caso de ser necesario.
Finalizado el primer trabajo de pretemporada, Lago conversó con los medios presentes y marcó sus sensaciones por este 2026 que se pone en marcha: “Estoy contento y muy ilusionado. Teníamos muchas ganas de volver, ya hacía mucho que estábamos parados y cuesta volver al ritmo, pero la sensación es de alegría”.
Siguiendo por esta línea, pero haciendo foco en su situación personal tras la grave lesión que le tocó atravesar hace un año y medio atrás, “Nacho” expresó: “Necesitaba una buena pretemporada. Estoy feliz de poder hacerla, tenemos tiempo para prepararnos y dedicarle a lo físico, algo que el año pasado no pude estar al cien por ciento”.
Siendo consultado por lo sucedido en 2025, donde rápidamente se metió en un equipo plagado de necesidades, el ex Talleres explicó: “Me tocó volver y de un día para el otro jugar 90 minutos. Jugaba un partido y tardaba dos o tres días en recuperarme, y ya había que pensar en el siguiente. Hoy disfruto mucho trabajar lo físico, el gimnasio, los pequeños extras, y esa es la sensación que tengo”.
Lago puede darle soluciones a Medrán en el frente de ataque.
Ilusión en marcha
Sobre el difícil año que le tocó vivir a todo el mundo Colón la temporada pasada, el volante ofensivo indicó: “Cuando nos tocó caer, el golpe fue duro y no pudimos levantarnos. Creo que ahí carecimos de fortaleza mental. Lo digo desde mi lugar de jugador. Arrancar desde cero, con una buena preparación y con todo lo que se renovó, te genera una ilusión grande”.
Dando vuelta la página, y analizando el armado del plantel que viene haciendo Colón de la mano de Colotto y Medrán, Lago reveló: “Los chicos recién llegaron, de a poco nos vamos a ir conociendo. El objetivo es el mismo de siempre: buscar el ascenso. Los que vienen lo saben bien y nos vamos a preparar todo para eso”.
“Con Ezequiel (Medrán) ya compartimos dos años y medio. Me conoce, sabe cuáles son mis virtudes y siempre me dio confianza. Después de un año difícil, es un orgullo que el cuerpo técnico y la dirigencia vuelvan a confiar en mí”, agregó.
Consultado sobre el grupo y el fixture que deberá afrontar Colón desde el 8 de febrero próximo, el extremo que fue figura a principios de 2024 en el equipo que dirigía Iván Delfino comentó: “Para ascender hay que pensar a fondo desde la primera fecha. Es una carrera más de resistencia que de velocidad. Arrancar bien es importante, pero hay que sostenerlo”.
“Diego (Colotto) está todos los días con nosotros y eso es muy importante. Vamos a convivir todo el año y es clave que todos tiremos para el mismo lado, porque todos queremos lo mismo”, subrayó sobre la nueva conformación que muestra el fútbol profesional sabalero.
En el final, Lago valoró la relación con los hinchas de Colón: “Siempre recibí mucho cariño, incluso cuando las cosas no estaban bien. Estoy muy agradecido. Esta oportunidad de seguir en el club también me la dan ellos, por la confianza y el reconocimiento”.
Lucas Cano, otra opción para el ataque sabalero
Trabada la negociación por Alan Bonansea y sin que aparezcan nombres rutilantes en las últimas horas, este fin de semana surgió en el mundo Colón el apellido de un delantero surgido en Argentinos Juniors y que viene de tener un par de buenas temporadas en el fútbol del exterior.
La referencia es para Lucas Cano, futbolista nacido hace 30 años en José C. Paz y con una extensa trayectoria tanto en Primera División como en el ascenso y en ligas de diferentes países del continente.
Cano jugó 49 partidos y metió 7 goles en 2025 con el Táchira.
Por estas horas, la dirigencia sabalera acelera gestiones por el delantero que puede moverse por todo el frente de ataque y que se encuentra con el pase en su poder tras el paso en 2025 por el Deportivo Táchira de Venezuela. Formado en las divisiones menores del Bicho, a Cano le tocó debutar como profesional con apenas 17 años en 2012, haciendo su estreno goleador recién en 2014.
Tras un par de temporadas con poco rodaje en La Paternal, Lucas Cano comenzó su recorrido por el fútbol argentino vistiendo las camisetas de Chacarita Juniors, San Martín de Tucumán, Arsenal de Sarandí y Güemes de Santiago del Estero. Además, el delantero cuenta con un particular palmarés en el exterior, ya que jugó en Felda United de Malasia, Deportes La Serena y el Sport Huancayo de Perú.
Precisamente en el elenco incaico tuvo un gran 2024 en el que anotó 16 goles en 32 partidos y llamó la atención del Táchira, que lo sumó para disputar la última edición de la Copa Libertadores. En el conjunto venezolano redondeó una campaña irregular en la que disputó 49 partidos entre liga y copas, con 7 goles y 6 asistencias.