Uno de los referentes del nuevo Colón

Nacho Lago: “El objetivo es el mismo de siempre, buscar el ascenso”

El volante ofensivo inicia su tercera temporada en el sabalero con el deseo de hacer una buena pretemporada y recuperar el nivel que mostró en el primer semestre de 2024. “Vamos a convivir todo el año y es clave que todos tiremos para el mismo lado”, reveló.