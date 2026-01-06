Costa Atlántica

Juegos Suramericanos: Capi protagonista en la alfombra roja de Mar del Plata

La mascota de los Juegos Suramericanos que se van a disputar en la provincia de Santa Fe en septiembre se lució junto a personalidades de la música, el teatro y la danza en el lanzamiento de la Temporada Cultural de Verano de ‘La Feliz’.