Este domingo

Santa Fe presenta los Juegos Suramericanos 2026 en la Costa Atlántica

El Gobierno Provincial lanza en Pinamar una agenda de verano para promocionar los Juegos que se desarrollarán en Rosario, Santa y Rafaela del 12 al 26 de septiembre y que reunirán a más de 4 mil atletas de 15 países. Además desplegará durante enero y febrero una serie de acciones para mostrar el evento deportivo.