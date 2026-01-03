Santa Fe presenta los Juegos
Suramericanos 2026 en la Costa Atlántica
El Gobierno Provincial lanza en Pinamar una agenda de verano para promocionar los Juegos que se desarrollarán en Rosario, Santa y Rafaela del 12 al 26 de septiembre y que reunirán a más de 4 mil atletas de 15 países. Además desplegará durante enero y febrero una serie de acciones para mostrar el evento deportivo.
Capi, presente. La mascota de los Juegos será protagonista del lanzamiento en Pinamar.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe pone en marcha este domingo la agenda de verano de los Juegos Suramericanos 2026 en la Costa Atlántica, con un lanzamiento que se realizará en el Balneario CR de Pinamar, donde estará presente "Capi", la mascota oficial de la competencia.
Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y tendrán como sedes a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Participarán más de 4.000 atletas de 15 países, en 60 disciplinas, y se estima una convocatoria de más de 2 millones de espectadores presenciales, además de otros 2 millones a través de transmisiones de TV y plataformas digitales.
Presencia en la Costa Atlántica
Los Juegos Suramericanos llegan a la costa argentina con diferentes acciones de promoción que impulsa el Gobierno Provincial. Este fin de semana inicia un cronograma de acciones en distintos destinos turísticos de alta convocatoria. Entre el 4 y el 6 de enero, en Pinamar, se instalará un estadio inflable con actividades recreativas y deportivas, junto a la presencia de "Capi", la mascota oficial.
Las actividades incluyen juegos de playa como: handball siamés, voley con paracaídas, fútbol inflable, carrera de ranas, rugby, tenis con pelota gigante y muchos juegos más.
Durante enero y febrero, estas actividades continuarán en diferentes puntos de la Costa Atlántica y otras ciudades turísticas, acercando los Juegos al público, promoviendo la participación ciudadana e invitando a vivir de cerca el espíritu de los Juegos Suramericanos en la provincia de Santa Fe.
Playa Olímpica, una acción central rumbo a 2026
Además, durante el verano se realizará el lanzamiento de "Playa Olímpica-Rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026", iniciativa del Comité Olímpico Argentino que se pondrá en marcha el 8 de enero.
El evento se desarrollará durante enero y febrero en Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell, Rosario y Concepción del Uruguay, con competencias y exhibiciones de beach handball, vóley, fútbol playa, kite, surf, canotaje, además de propuestas culturales, recreativas y de concientización ambiental para todas las edades.
Playa Olímpica funciona como un puente entre la agenda nacional del deporte y la proyección de Santa Fe como sede de los Juegos 2026, fortaleciendo la identidad olímpica y el vínculo entre deporte, comunidad y desarrollo.
odesur
Una inversión histórica en infraestructura deportiva
Para la realización de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre en la capital provincial, Rosario y Rafaela, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante una inversión de 90 millones de dólares destinada al fortalecimiento de la infraestructura deportiva en distintas ciudades del territorio santafesino.
En la ciudad de Rosario, las obras comprenden la construcción y puesta en valor del Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, consolidando un polo deportivo y recreativo de escala internacional.
En Santa Fe, los trabajos se concentran en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), con la construcción del Estadio Multipropósito y una nueva Pista de Atletismo, mientras que en Recreo se ejecuta el Centro de Tiro Deportivo, ampliando la capacidad de la región para albergar competencias de alto nivel.
Estadio Multiproposito CARD | ODESUR | SEDE. Foto: Fernando Nicola
Por su parte, en Rafaela se desarrollan el Estadio Multipropósito del Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva del Parque Regional, fortaleciendo el perfil deportivo y urbano de la ciudad.
Además, en las tres sedes principales se construyen Villas Deportivas con capacidad para más de 3.500 camas, pensadas para alojar a los atletas y delegaciones, y que luego quedarán como patrimonio urbano, social y deportivo de la provincia, consolidando un legado que trasciende la realización de los Juegos.