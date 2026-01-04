Pullaro: “Santa Fe está viviendo una etapa distinta y los Juegos Suramericanos son parte de ese cambio”
El gobernador encabezó la presentación de la agenda de verano rumbo a Santa Fe 2026, y aseguró que el evento es parte de una etapa distinta para la provincia, con más oportunidades para los jóvenes y una inversión histórica en infraestructura deportiva.
El gobernador de Santa Fe,Maximiliano Pullaro, encabezó en Pinamar la presentación de la agenda de verano rumbo a Santa Fe 2026, y aseguró que el evento es parte de una etapa distinta para la provincia, con más oportunidades para los jóvenes y una inversión histórica en infraestructura deportiva.
El público pudo conocer a “Capi”, la mascota oficial de los Juegos.
“Este es el mayor desafío de nuestra gestión. Implica tiempos, inversión, obras de infraestructura. Pero sobre todo significa futuro”, remarcó Maximiliano Pullaro.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este domingo en la ciudad de Pinamar la agenda de verano de los Juegos Suramericanos 2026, dando inicio a una serie de acciones de promoción en la Costa Atlántica y otros destinos turísticos del país, con el objetivo de acercar el evento deportivo a la ciudadanía y fortalecer su proyección nacional e internacional.
La presentación se llevó a cabo en el Balneario CR, donde el público pudo conocer a “Capi”, la mascota oficial de los Juegos, y participar de distintas propuestas recreativas y deportivas organizadas por la Provincia, además de un show musical de Sofi Gazaniga.
Los Juegos Suramericanos se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en 60 disciplinas. Se prevé una convocatoria superior a los 2 millones de espectadores presenciales y otros 2 millones a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.
Durante la presentación, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el significado profundo que tiene para la provincia ser sede de este evento internacional: “Santa Fe la pasó muy mal durante mucho tiempo. Teníamos problemas muy serios de violencia y delito, y entendimos que si trabajábamos juntos y no le teníamos miedo a las mafias, eso podía cambiar”, dijo.
“Hoy la provincia cambió y Rosario ha renacido, se ha pacificado. Estamos viviendo una etapa distinta y queremos dejar un legado que tenga que ver con los Juegos Suramericanos y, fundamentalmente, con la infraestructura deportiva que va a quedar en toda la provincia”, agregó el gobernador.
En ese marco, el mandatario remarcó que la decisión de organizar los Juegos forma parte de una política de futuro.
“Este es el mayor desafío de nuestra gestión. Implica tiempos, inversión, obras de infraestructura. Pero sobre todo significa futuro; mostrarles a nuestros chicos y chicas que el camino es el deporte, el esfuerzo, el trabajo en equipo. Queremos que Santa Fe sea la capital del deporte de la República Argentina”.
Los Juegos, una fiesta deportiva para la región
Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Argentino y vicepresidente primero de Odesur, Mario Moccia, explicó el alcance del evento: “Los Juegos Suramericanos son una expresión multideportiva que se realiza cada cuatro años, con la participación de los 15 países de Sudamérica.
En este caso, Santa Fe tiene una responsabilidad inédita: organizarlos en tres ciudades. Vamos a congregar a más de 4.000 deportistas, en 60 disciplinas, y 27. Además, clasificarán a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Es una oportunidad enorme para el deporte argentino”.
Moccia subrayó también el impacto que tendrá la organización en el largo plazo: “Esta decisión transforma la provincia: deja infraestructura, equipamiento, formación de recursos humanos y un legado que permitirá que Santa Fe sea sede de futuros eventos internacionales. Esto pone a Santa Fe a la vanguardia de las provincias argentinas en la organización de este tipo de competencias”.
“Los Suramericanos no son solo deporte. Hay un programa cultural, educativo, ambiental. Llevamos los Juegos a las escuelas para transmitir valores, formar conductas, construir una sociedad más sana y mejor”, destacó Moccia.
Juegos presentes en la Costa Atlántica
El lanzamiento en Pinamar marcó el inicio de un cronograma de acciones que el Gobierno Provincial desplegará durante todo el verano en destinos turísticos de alta concurrencia. Entre el 4 y el 6 de enero, la Provincia instala un estadio inflable con actividades recreativas y deportivas, junto a la presencia permanente de la mascota oficial de los Juegos.
Las propuestas incluyen handball siamés, vóley con paracaídas, fútbol inflable, carrera de ranas, rugby, tenis con pelota gigante y múltiples juegos diseñados para toda la familia. Durante enero y febrero, estas activaciones continuarán recorriendo distintos puntos de la Costa Atlántica y otras ciudades turísticas.
Playa Olímpica, una acción central rumbo a 2026
Además, durante el verano se desarrolla “Playa Olímpica-Rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026”, iniciativa del Comité Olímpico Argentino que se extiende por Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell, Rosario y Concepción del Uruguay.
Tiene competencias y exhibiciones de beach handball, vóley, fútbol playa, kite, surf, canotaje y actividades culturales, recreativas y de concientización ambiental.
Playa Olímpica funciona como un puente entre la agenda nacional del deporte y la proyección de Santa Fe como sede de los Juegos 2026, fortaleciendo la identidad olímpica y el vínculo entre deporte, comunidad y desarrollo.