Lanzamiento en Pinamar

Pullaro: “Santa Fe está viviendo una etapa distinta y los Juegos Suramericanos son parte de ese cambio”

El gobernador encabezó la presentación de la agenda de verano rumbo a Santa Fe 2026, y aseguró que el evento es parte de una etapa distinta para la provincia, con más oportunidades para los jóvenes y una inversión histórica en infraestructura deportiva.