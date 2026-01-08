Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Dakar y achicó diferencias
El piloto argentino de (KTM) se quedó con la Etapa 5 del Rally Dakar 2026 tras una exigente jornada maratón rumbo a Ha’il. Fue escoltado por el chileno Ignacio “Nacho” Cornejo y recortó tiempo valioso en la clasificación general.
"Fue un momento de locura. Después de eso volví a acelerar a fondo otra vez. No perdí la esperanza ni la motivación para seguir y ver qué podía pasar delante".
Luego de una noche sin asistencia ni comodidades, las motos comenzaron a largar a las 7.30 (hora local) para afrontar la quinta etapa del Rally Dakar 2026, la segunda parte de la etapa maratón. La especial, de 356 kilómetros, condujo a los competidores hasta Ha’il, donde finalmente pudieron reencontrarse con sus equipos.
Benavides brilló en la etapa maratón y logró su primera victoria en el Dakar 2026
El desafío no fue solo el recorrido: los pilotos debían completar tanto la cuarta como la quinta etapa con el mismo juego de neumáticos, lo que generó preocupación en varios competidores ante el desgaste extremo. La fiabilidad mecánica y la gestión del ritmo se volvieron claves en una jornada que, desde el inicio, prometía ser decisiva.
Abandonos, problemas y un cambio de mando
Uno de los primeros en sufrir complicaciones fue Adrien Van Beveren. El piloto de Honda HRC había comenzado fuerte y se perfilaba como candidato al triunfo parcial, pero entre los kilómetros 86 y 118 perdió más de 25 minutos cuando un cable se enredó en su rueda, obligándolo a detenerse. El inconveniente lo dejó fuera de la pelea por la etapa.
La situación tampoco fue favorable para Honda, ya que Skyler Howes, Ricky Brabec y el entonces líder de la general, Tosha Schareina, también cedieron tiempo. El liderazgo parcial quedó inicialmente en manos de Edgar Canet (KTM), quien dominó el primer tramo y llegó a contar con más de tres minutos de ventaja.
Sin embargo, esa diferencia se desvaneció después del kilómetro 240, cuando Luciano Benavides comenzó a recortar tiempo. Poco después, Canet debió detenerse por un problema en el neumático trasero que le demandó casi una hora de reparación, dejándolo fuera de competencia.
Victoria de Benavides y nuevo escenario en la general
Con el abandono de Canet, Benavides tomó el control de la etapa y mantuvo una ventaja sólida hasta el final. El argentino logró así su primera victoria de etapa en el Dakar 2026, con casi cuatro minutos de diferencia sobre Ignacio Cornejo (Hero). Daniel Sanders completó el podio, asegurando un doblete de KTM, aunque a más de cinco minutos del ganador.
Bradley Cox logró un destacado cuarto puesto para Sherco, mientras que Schareina y Brabec finalizaron quinto y sexto gracias a bonificaciones, aunque posteriormente Schareina fue penalizado con 10 minutos por una infracción en la salida, cayendo al 12º lugar de la etapa.
En la clasificación general, Sanders recuperó el liderazgo y ahora aventaja a Brabec por 2 minutos y 2 segundos. Benavides ascendió al tercer puesto, a menos de seis minutos, mientras que Schareina cayó al cuarto lugar y Cornejo se ubica quinto.
Este viernes se disputará la última etapa antes de la jornada de descanso, la más extensa del Dakar 2026, con una especial de 331 kilómetros entre Ha’il y Riyadh, además de un enlace de 589 kilómetros, en una jornada que promete volver a sacudir la general.