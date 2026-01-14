Histórico batacazo: Albacete eliminó al Real Madrid en los octavos de final
El equipo manchego venció 3 a 2 al Real Madrid en un partido de alto voltaje y lo dejó afuera de la Copa del Rey. Jefté Betancor fue la gran figura con dos goles. El equipo blanco venía de perder la Supercopa y suma un nuevo golpe en una temporada complicada.
Albacete festeja un triunfo inolvidable ante su gente. Foto: Reuters
La Copa del Rey vivió una de sus jornadas más sorprendentes con la eliminación del Real Madrid a manos del Albacete, que se impuso 3 a 2 en un encuentro repleto de emociones. El modesto equipo manchego, que milita en la Segunda División, firmó una actuación memorable y profundizó la crisis del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.
El partido comenzó con una sorpresa temprana: tras un tiro de esquina, Javi Villar ganó en el área y de cabeza marcó el 1-0 para Albacete. La respuesta del Real Madrid fue casi inmediata. Franco Mastantuono, que volvía al gol, igualó el marcador y devolvió algo de calma al visitante.
Sin embargo, la paridad no se tradujo en dominio. El Madrid mostró las mismas dudas que lo vienen afectando en los últimos compromisos y no logró imponer su jerarquía ante un rival que jugó con convicción.
Jefté Betancor fue la gran figura con dos goles clave. Foto: Reuters
El show de Betancor y un cierre de película
Cuando el encuentro parecía encaminarse a los penales, Jefté Betancor se encargó de escribir su propia historia. A ocho minutos del final marcó el 2 a 1 y encendió la ilusión de todo Albacete. Gonzalo García empató en el tiempo de descuento y el equipo blanco coqueteó con otra remontada.
Pero esta vez no hubo épica. En una de las últimas jugadas, Betancor volvió a aparecer y puso el 3 a 2 definitivo que desató la locura en el estadio y selló la eliminación del máximo ganador de la Copa del Rey.
El Real Madrid volvió a mostrar señales de una crisis profunda. Foto: Reuters
Otro golpe a una temporada en crisis
La derrota deja al Real Madrid fuera de otro torneo tras la caída ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. El equipo de Ancelotti sufre una racha preocupante, marcada por un rendimiento irregular, cuestionamientos internos y falta de contundencia en momentos clave.
Mientras tanto, Albacete celebra una gesta histórica, de esas que alimentan la mística del fútbol y marcan generaciones. En otros partidos de la jornada, Deportivo Alavés venció 2 a 0 al Rayo Vallecano y el Betis derrotó 2 a 1 al Elche.