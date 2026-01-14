Copa del Rey

Histórico batacazo: Albacete eliminó al Real Madrid en los octavos de final

El equipo manchego venció 3 a 2 al Real Madrid en un partido de alto voltaje y lo dejó afuera de la Copa del Rey. Jefté Betancor fue la gran figura con dos goles. El equipo blanco venía de perder la Supercopa y suma un nuevo golpe en una temporada complicada.