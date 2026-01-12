El Barcelona le ganó al Real Madrid en una final no apta para cardíacos

Barcelona derrotó al Real Madrid por 3-2, en un partido correspondiente a la final de la Supercopa de España, llevado a cabo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, en Yeda, Arabia Saudita.
En el King Abdullah Sports City de Yeda, el equipo catalán se consagró campeón de su 16° título con goles de Lewandowski y Raphinha, mientras que en el Merengue convirtieron Vinícius Júnior y Gonzalo García. Franco Mastantuono ingresó en los últimos minutos en el "merengue".
Los goles para el conjunto azulgrana los convirtieron Raphinha por duplicado, primero a los 36 minutos y luego a los 76', sumado al de Robert Lewandowski, a los 49', mientras que para los "merengues" anotaron Vinicius, a los 47', y Gonzalo García, a los 51 minutos.
Franco Mastantuono, mediocampista surgido en River, vio acción en el cotejo a los 38 minutos del segundo periodo en lugar de Vinicius. En tanto, el neerlandés Frenkie de Jong se fue expulsado a los 45' del mismo periodo por una infracción sobre el francés Kylian Mbappé.
Con este resultado, el Barcelona continúa con su gran presente que lo ubica en la cima de La Liga con 49 puntos, a cuatro del escolta Real Madrid y obtuvo por segunda vez consecutiva el título luego del triunfo ante el elenco de la capital española por 5-2 en 2025.
La primera parte tuvo un desenlace frenético: tres goles en tiempo de descuento que derivó en la igualdad en el resultado al descanso, pese a que el cuadro catalán supo dominar el balón durante gran parte del periodo.
Los azulgranas no podían trasladar la superioridad en la posesión al marcador hasta los 36 minutos cuando apareció Raphinha, delantero brasileño de 29 años, quien tuvo revancha ante Thibaut Courtois luego de desperdiciar una clara oportunidad y esta vez no perdonó.
Cuando parecía que sería el "Barca" quien se iría al entretiempo en ventaja, apareció su compatriota Vinicius Junior con una desequilibrante jugada tras dejar dos rivales en el camino y definir con gran categoría. En la siguiente acción, Robert Lewandowski demostró su gran categoría.
El experimentado delantero polaco fue habilitado por Pedri y disparó sutilmente por encima del guardameta belga para poner el 2-1 para los comandados por Hans-Dieter Flick. Con el tiempo de descuento ya superado, el árbitro José Luis Munuera Montero permitió que el Real Madrid ejecute el córner que terminó en la igualdad de los blancos. Gonzalo García aprovechó el rebote y anotó el 2-2.
La segunda parte comenzó con ocasiones para ambos elencos, pero fue nuevamente el Barcelona quien golpeó primero de la mano de Raphinha. Con algo de fortuna, el ex Leeds United de Inglaterra disparó desde el borde del área, el balón sufrió un desvío en Raul Asencio y engañó Courtois.
De esta manera, el resultado no sufrió más modificaciones y el Barcelona, máximo ganador del torneo, se quedó con el título en la Supercopa de España tras vencer 3-2 a su clásico de toda la vida, el Real Madrid.
Inter y Napoli protagonizaron un atractivo empate 2-2 en el estadio San Siro, por la fecha 20 de la Serie A de Italia. El encuentro tuvo intensidad, goles y momentos de tensión, en un resultado que dejó sensaciones encontradas para ambos equipos en la pelea por los puestos de arriba.
El conjunto local abrió el marcador rápidamente a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Federico Dimarco apareció por sorpresa en ataque y definió con precisión para el 1-0. Sin embargo, Napoli reaccionó con personalidad y logró el empate a los 26 minutos gracias a Scott McTominay, que aprovechó una jugada colectiva para vencer al arquero nerazzurro.
Antes del descanso, Inter mantuvo mayor control del balón y buscó desnivelar, aunque Napoli se mostró firme en defensa y peligroso de contra. El trámite equilibrado reflejó la paridad entre dos equipos que se conocen bien y no regalaron espacios.
En el complemento, Inter volvió a ponerse en ventaja a los 27 minutos del segundo tiempo mediante un penal convertido por Hakan Çalhanoglu. No obstante, Napoli no bajó los brazos y volvió a igualar el marcador a los 35', otra vez por intermedio de McTominay, quien selló su doblete y se consolidó como la gran figura del partido.
El cierre estuvo marcado por la expulsión del entrenador de Napoli, Antonio Conte, a los 25 minutos del segundo tiempo, en medio de reclamos al árbitro.
Con este resultado, Inter sumó un punto y ya piensa en su próximo compromiso ante Lecce, mientras que Napoli buscará recuperarse cuando reciba a Parma en el estadio Diego Armando Maradona.
El elenco Nerazzurro es el único puntero que tiene el campeonato italiano con 43 puntos en 19 presentaciones, tres más que el Milan que previamente igualó 1 a 1 en su visita a la Fiorentina y cuatro por encima del propio equipo napolitano.
Arsenal aplastó 4-1 como visitante al Portsmouth, equipo de la Segunda División de Inglaterra, y avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup (Copa de Inglaterra), en un encuentro llevado a cabo en el estadio Fratton Park.
Con dos goles en cada mitad, los "Gunners" sentenciaron la clasificación a la próxima fase y continúan con su gran presente que los ubica también en lo más alto de la Premier League con 49 puntos, a seis de diferencia del Manchester City, escolta del campeonato.
El conjunto de Londres se medirá ante Chelsea en las semifinales de la EFL Cup (Copa de la Liga) el próximo miércoles desde las 17:00 para ir en busca del pase a la final y un nuevo título.
Manchester United sufrió un nuevo revés tras caer 2-1 en condición de local ante Brighton y quedar eliminado en la tercera ronda de la FA Cup (Copa de Inglaterra), llevado a cabo en el estadio Old Trafford.
El gol para los "Diablos Rojos" lo convirtió el delantero Benjamin Šeško, a los 40 minutos del segundo tiempo para descontar en el marcador, mientras que los tantos para la visita los anotaron Brajan Gruda, a los 12' de la primera mitad, y Danny Welbeck, a los 19' del complemento.
Además, Shea Lacey, ingresado en la segunda parte, se fue expulsado a los 44 minutos y dejó al equipo del argentino Lisandro Martínez, titular en el duelo, con diez jugadores para el tramo final del mismo.
Con este resultado, el elenco de Manchester, tras la destitución de Ruben Amorim por malos resultados y con Darren Fletcher a cargo del banco, volvió a sufrir una derrota y se despidió del certamen inglés. En tanto, en la Premier League se encuentra en la séptima posición con 32 puntos.