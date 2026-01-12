Supercopa de España

El Barcelona le ganó al Real Madrid en una final no apta para cardíacos

En el King Abdullah Sports City de Yeda, el equipo catalán se consagró campeón de su 16° título con goles de Lewandowski y Raphinha, mientras que en el Merengue convirtieron Vinícius Júnior y Gonzalo García. Franco Mastantuono ingresó en los últimos minutos en el "merengue".