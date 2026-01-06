Para la temporada que viene

Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aparecen en la “lista de deseos” del Real Madrid

Las dos jóvenes figuras del seleccionado campeón del mundo son seguidos de cerca por la Casa Blanca, aunque en el club saben las dificultades de las operaciones para su llegada a España. El ex River es capitán y referente del Chelsea mientras que el surgido en Argentinos Juniors es una de las figuras del Liverpool y está valuado en 100 millones de euros.