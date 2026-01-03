#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Julián Álvarez y Emilia Ferrero presentaron a su hijo Amadeo con una foto emotiva

El esperado anuncio del nacimiento de bebé emocionó a miles, con una imagen familiar desde Madrid que inundó las redes con mensajes de amor y felicitación.

El delantero argentino Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero anunciaron este 3 de enero el nacimiento de su primer hijo, Amadeo, con una emotiva foto familiar publicada en redes sociales que ya recibió miles de mensajes de felicitación de compañeros de la Selección Argentina y figuras del fútbol mundial.

.El pequeño Amadeo aparece con un gesto de mano que remite al “festejo iconic” que Álvarez realiza tras sus goles.

Un momento esperado y compartido

La noticia más esperada del año llegó desde Madrid, donde la pareja reside actualmente mientras Álvarez defiende los colores del Atlético de Madrid. El bebé nació el 2 de enero de 2026, según el posteo conjunto que la pareja compartió en sus cuentas oficiales de Instagram. En la imagen, el pequeño Amadeo aparece en una escena íntima y serena, con la fecha de nacimiento y su nombre como único pie de foto, reflejando la felicidad de sus padres.

Hace meses que la llegada de su primer hijo era celebrada por los fanáticos del futbolista, desde que la pareja confirmó el embarazo en junio de 2025 con una publicación cargada de humor y emoción en medio de la participación de Álvarez en el Mundial de Clubes.

Mirá tambiénLos nombres de bebés más elegidos en Argentina en 2025: clásicos y nuevas tendencias

Reacciones desde la Selección Argentina y el fútbol

La publicación de la tierna imagen no tardó en llenarse de respuestas cálidas y mensajes afectuosos. Entre las primeras reacciones se destacaron las de Nahuel Molina y Enzo Fernández, compañeros del delantero en la selección nacional, quienes enviaron emojis de corazón y saludos de bienvenida para Amadeo.

Clubes y referentes también se sumaron a las felicitaciones: el Atlético de Madrid le dio la bienvenida al nuevo integrante con un mensaje institucional, mientras que River Plate, club formador de Álvarez, celebró el nacimiento del jugador con orgullo y cariño en sus redes sociales.

El gesto que conquistó a los seguidores

Más allá de la simpleza y ternura de la foto, la imagen elegida por Julián y Emilia incluye un detalle que emocionó especialmente a los fanáticos: el pequeño Amadeo aparece con un gesto de mano que remite al “festejo iconic” que Álvarez realiza tras sus goles, un guiño simbólico entre su faceta de deportista y de padre.

Este tipo de detalles se transformó en un sello de identidad para la pareja, que ha mantenido su vida personal lejos del ruido mediático, pero que en este momento especial optó por compartir su felicidad con todos sus seguidores.

Mirá tambiénJulián Álvarez será papá: el emocionante anuncio del delantero argentino junto a Emilia Ferrero

La llegada de Amadeo representa un nuevo comienzo para Julián Álvarez y Emilia Ferrero, que ahora afrontan la paternidad tras años de construir una relación sólida y compartida. Más allá de las competiciones y los desafíos profesionales, este nacimiento irrumpió con ternura en el mundo del deporte, generando una ola de felicitaciones y cariño que trasciende las canchas.

