Los nombres de bebés más elegidos en Argentina en 2025: clásicos y nuevas tendencias
El ranking nacional refleja una combinación entre herencia cultural e influencias internacionales, con elecciones que se sostienen en el tiempo y otras que ganan protagonismo entre las nuevas generaciones.
El listado 2025 trae nombres clásicos y otros que crecen impulsados por sonoridad global.
Los datos oficiales del Registro Nacional de las Personas (Renaper) revelaron cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en Argentina durante 2025. El ranking muestra una convivencia cada vez más marcada entre nombres tradicionales y otros de fuerte influencia internacional, con preferencias que se repiten en todo el país.
Un ranking que refleja tendencias culturales y globales
Cada año, la publicación de los nombres más elegidos permite trazar un mapa de gustos, modas y referencias culturales que atraviesan a las familias argentinas. En 2025, el listado vuelve a confirmar una tendencia que ya se venía consolidando: la combinación entre nombres clásicos de larga tradición y otros que crecen impulsados por series, figuras públicas y una sonoridad global.
Durante el año Isabella se posicionó como el nombre femenino más elegido en Argentina, reafirmando una preferencia que combina elegancia clásica con una fuerte presencia internacional.En segundo lugar se ubicó Valentina, un nombre que se mantiene entre los favoritos desde hace más de una década, mientras que Olivia completó el podio, impulsada por su popularidad global y su crecimiento sostenido en los últimos años.
Del cuarto al vigésimo puesto, el ranking femenino se completó con:
En el caso de los varones, Benjamín volvió a liderar el ranking con comodidad y se consolidó como el nombre masculino más elegido en todo el país. El segundo lugar fue para Gael, que continúa creciendo año a año, mientras que Mateo ocupó el tercer puesto y ratificó su vigencia como uno de los grandes clásicos contemporáneos.
El resto del top 20 masculino quedó conformado por:
Valentino
Valentín
Enzo
Liam
Noah
Giovanni
Felipe
Julián
Nicolás
Benicio
Bastian
Eithan
Lionel
Gabriel
Agustín
Ezequiel
Tradición e influencia internacional: el cruce de estilos que marca época
El ranking 2025 deja en evidencia dos grandes corrientes. Por un lado, nombres tradicionales como Valentina, Sofía, Benjamín, Mateo o Nicolás continúan firmes, asociados a la herencia cultural, familiar y religiosa. Son elecciones que atraviesan generaciones y ofrecen una sensación de estabilidad y pertenencia.
Por otro lado, crecen con fuerza los nombres de impronta internacional, como Isabella, Olivia, Gael, Liam o Noah, influenciados por el consumo cultural global, las plataformas de streaming, las redes sociales y figuras del deporte y el espectáculo. Se trata de nombres cortos, de fácil pronunciación y con resonancia fuera del país, una característica cada vez más valorada.
Lejos de ser una elección menor, el nombre propio funciona como un reflejo de época. En 2025, los registros oficiales muestran a una Argentina que combina tradición y modernidad, con familias que miran al mundo sin dejar de lado sus raíces.