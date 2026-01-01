Cómo se llaman las primeras bebas nacidas que este nuevo año 2026 trajo a Santa Fe

"Las ciudades siguen cayendo / Y un niño nace". Luis Alberto Spinetta.
Hubo dos nacimientos, separados por escasos minutos. Ambas, ¡niñas!, por parto natural, sin complicaciones y con buenos pesos. Son de la ciudad de Recreo. El tercero, un bebé de Cayastá.
Los dos primeros nacimientos de este nuevo 2026 se dieron, curiosamente, por escasos minutos. Y ambas fueron bebas, nacidas en el Hospital Iturraspe, según pudo saber El Litoral de distintas calificadas fuentes sanitarias consultadas.
A las 2.49 horas, en esa hora señalada, nació Maia, por parto natural, sin mayores complicaciones, señalaron las fuentes. Pesó nada más y nada menos que 3.580 gramos, que equivalen a más de 3 kilos y medio. "Los papás no sabían el sexo, se enteraron cuando nació", agregaron luego
Pero exactamente cinco minutos después, como si se hubiese tratado de una alineación de planetas (o de destinos), se reportó otro nacimiento. También una niña. A las 2.54 horas, también por parto natural, nació Abigail, con 3,410 gramos (3,41 kilos). Será la tercera hermanita, ya que su mamá tiene dos hijos.
Finalmente, este diario pudo saber que a las 9.43 horas de la mañana de este lunes 1° de enero, oriundo de Cayastá, nació por parto natural y sin complicaciones Gerónimo, con 3,410 gramos (3,41 kilos).
Curiosamente, el niño pesó lo mismo al nacer que Abigail.
Según reportaron las agencias de noticias nacionales, la Argentina recibió el 2026 con el nacimiento de Mía Saray, que fue la primera bebé del año a nivel nacional al nacer exactamente a la hora cero, en la Clínica Italia de la ciudad de San Luis.
La niña pesó 2,950 kilos, nació por parto natural y en excelente estado de salud. "Su nacimiento resultó una sorpresa para la familia, ya que la madre tenía programada una cesárea para este viernes".
"Los planes cambiaron de forma inesperada mientras celebraban la llegada del Año Nuevo en Villa de la Quebrada, donde la rotura de bolsa adelantó el trabajo de parto", agregó el cable de agencia luego.
La provincia de Tucumán registró los nacimientos subsiguientes en los primeros minutos de este 1° de enero, ambos en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes.
La primera fue Helena Giselle. Nació a las 0.02 horas mediante parto normal, con un peso de 3,860 kilos. Su madre, Mayra, había ingresado al centro de salud minutos antes de la medianoche. Minutos más tarde, llegó Noah Alejandro, quien nació a las 0.08 horas por cesárea.
La ciudad capital alcanzó los 408.572 habitantes, según los datos definitivos del Censo 2022, y consolidó una tendencia de crecimiento sostenido, aunque con cambios profundos en su estructura demográfica y social, contó El Litoral.
Así lo reveló la última edición (2024) del documento “Santa Fe, Cómo Vamos”, un informe elaborado por la Municipalidad y la Bolsa de Comercio local que reúne indicadores clave sobre condiciones de vida, educación, salud, empleo, ambiente, servicios y actividad económica.
Uno de los datos más relevantes es el envejecimiento progresivo de la población. La pirámide poblacional muestra una base cada vez más estrecha, producto de la fuerte caída de la fecundidad: en 2022 se registraron 40,6 nacidos vivos por cada mil mujeres en edad reproductiva.
Esto representó casi la mitad de lo observado en 2010. En paralelo, el grupo de personas mayores de 65 años representa ya el 12,6% del total, una proporción que viene en aumento desde hace tres décadas.