Quiénes fueron los primeros bebés nacidos en Argentina en 2026

El año 2026 comenzó con nuevas vidas en distintos puntos del país. Entre las 00:00 y las 00:08 del lunes 1° de enero, al menos cuatro nacimientos fueron confirmados en hospitales de Mendoza, San Luis y Tucumán, en medio de los festejos por el año nuevo.
La bebé Juana Delfina fue la primera en ser registrada a la medianoche exacta en el Hospital Lagomaggiore, uno de los centros de referencia de la provincia de Mendoza. En ese mismo instante, pero a más de 700 kilómetros, otra nena nació en San Luis.
Mendoza y San Luis abrieron el registro
En la Clínica Italia, de la ciudad de San Luis, nació Mia Saray Frías Olaechea por parto natural y con un peso de 2,950 kilogramos. La información fue confirmada por autoridades del centro de salud y celebrada por el personal que recibió a la beba apenas comenzado el 2026.
Ambos nacimientos ocurrieron exactamente a las 00:00, lo que genera cierta dificultad para establecer cuál fue el primero del país. Sin embargo, los dos fueron registrados de forma oficial y destacaron por la rapidez con que se informó el suceso.
Tucumán sumó dos nacimientos en los primeros ocho minutos
Dos minutos después, a las 00:02, nació Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, en Tucumán. El parto fue natural y se desarrolló con normalidad, según comunicaron desde el centro médico.
En la misma institución, a las 00:08, se produjo el nacimiento de Noah Alejandro, mediante cesárea. La secuencia tucumana fue celebrada también por personal sanitario y familiares, que dieron la bienvenida al nuevo año con el nacimiento de dos bebés.
Expectativa por más nacimientos en el país
Hasta el momento, los cuatro nacimientos fueron los primeros reportados oficialmente por los sistemas de salud o medios de comunicación provinciales. No se descarta que hayan ocurrido otros en los primeros minutos de 2026, pero aún no fueron informados.
La llegada de estos bebés marca simbólicamente el inicio del año en distintos rincones del país, con historias que, pese a su brevedad, ya son parte de los registros hospitalarios de este nuevo ciclo.