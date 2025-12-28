Nacieron trigemelas idénticas en Chubut: un hecho médico que ocurre una vez en millones

El nacimiento de trigemelas idénticas en la provincia de Chubut se convirtió en un hecho excepcional que captó la atención del ámbito médico y de la comunidad en general. El parto, ocurrido en el Hospital María Humphreys de Trelew, representa un fenómeno extremadamente poco frecuente, ya que este tipo de gestación se da solo una vez cada decenas de millones de embarazos a nivel mundial.
Las tres bebés llegaron al mundo en buen estado general y permanecen bajo cuidados especializados, al igual que su madre, quien también evoluciona favorablemente. El caso fue seguido de cerca por un equipo multidisciplinario debido a la alta complejidad que implica este tipo de embarazo.
Parto histórico en Trelew. Crédito: Archivo El Litoral.
Un embarazo único y de alto riesgo
Las trigemelas nacidas en Trelew son genéticamente idénticas, una condición conocida como embarazo monocorial triamniótico. Esto significa que las tres se desarrollaron a partir de un mismo óvulo fecundado, que se dividió espontáneamente en tres embriones con la misma carga genética.
Este tipo de gestación es considerada de alto riesgo, ya que implica mayores probabilidades de parto prematuro, bajo peso al nacer y posibles complicaciones durante el desarrollo fetal. Por este motivo, el seguimiento médico fue exhaustivo desde las primeras etapas del embarazo, con controles permanentes y una planificación cuidadosa del momento del parto.
El parto se llevó a cabo de manera programada y con un operativo médico especialmente preparado para la ocasión. Las tres niñas nacieron con pocos minutos de diferencia y con pesos acordes a un nacimiento prematuro, lo que motivó su traslado inmediato al área de Neonatología.
Allí permanecen internadas en incubadoras, recibiendo asistencia respiratoria y controles constantes para garantizar su correcta evolución. Los profesionales de la salud señalaron que este tipo de cuidados es habitual en nacimientos múltiples y resulta clave para acompañar el crecimiento y desarrollo de las recién nacidas durante las primeras semanas de vida.
Las tres bebés llegaron al mundo en buen estado.
Un logro del sistema de salud público
Desde el hospital destacaron el trabajo coordinado de obstetras, neonatólogos, enfermeros y personal de apoyo, que permitió resolver con éxito una situación poco habitual incluso para centros de alta complejidad. El caso puso en evidencia la capacidad del sistema de salud público de la provincia para afrontar desafíos médicos extraordinarios.
Autoridades provinciales también celebraron el nacimiento y subrayaron la importancia de contar con infraestructura adecuada, tecnología médica y equipos profesionales capacitados para responder ante situaciones críticas, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.
Más allá del impacto científico y sanitario, el nacimiento de las trigemelas generó una fuerte repercusión social. Para la familia, se trata de un acontecimiento profundamente emotivo; para la comunidad, de una noticia que despierta asombro y esperanza.
Mientras las bebés continúan su evolución bajo estricta supervisión médica, el caso ya quedó registrado como uno de los nacimientos más extraordinarios ocurridos en el país en los últimos años, y como un hito para la medicina neonatal en la Patagonia.