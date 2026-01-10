Barcelona y Real Madrid definen la Supercopa de España en Yeda

Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras este domingo 11 de enero, desde las 16.00 (hora argentina), cuando definan la Supercopa de España 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.
Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras este domingo en Arabia Saudita para definir la Supercopa de España 2026. El clásico llega con realidades distintas, figuras decisivas y el antecedente reciente de una final vibrante.
El encuentro, que reúne a los dos gigantes del fútbol español, será arbitrado por José Luis Munuera Montero y se disputará nuevamente fuera de Europa, en el marco del acuerdo comercial entre la Real Federación Española de Fútbol y el país anfitrión.
Será una nueva edición del clásico con un título en juego, en un escenario neutral y con antecedentes recientes que alimentan la expectativa. Mientras el Barcelona llega en alza tras una actuación contundente en semifinales, el Real Madrid arriba con desgaste, pero respaldado por su jerarquía individual y su peso histórico en este tipo de definiciones.
El conjunto dirigido por Hansi Flick accedió a la final luego de una semifinal arrolladora ante el Athletic Club, al que goleó 5-0 con un primer tiempo de alto vuelo futbolístico.
El equipo catalán dominó desde la posesión, presionó alto y mostró una notable eficacia ofensiva, con Raphinha como principal figura y un funcionamiento colectivo que ilusiona a sus hinchas.
Con el partido resuelto rápidamente, Flick aprovechó para administrar cargas y rotar futbolistas, una decisión clave de cara a la final. La solidez mostrada en todas las líneas y la madurez del equipo posicionan al Barcelona como un serio aspirante al trofeo.
El camino del Real Madrid fue más exigente. En semifinales, el equipo de Xabi Alonso superó al Atlético de Madrid por 2-1 en un clásico cargado de tensión, donde supo golpear en los momentos justos y resistir en el tramo final.
Un preciso tiro libre de Federico Valverde abrió el marcador, mientras que Rodrygo amplió la ventaja antes del descuento de Alexander Sørloth.
El cierre del encuentro encontró al “Merengue” defendiendo con uñas y dientes su clasificación, incluso con varios futbolistas golpeados. Aun así, logró sellar su pase a la final, apelando a su experiencia y a la calidad individual de sus figuras.
Los antecedentes recientes marcan una paridad relativa: el Barcelona se impuso 5-2 en la final de la Supercopa pasada, mientras que el último cruce por LaLiga, en octubre, quedó en manos del Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu.
Las miradas estarán puestas en nombres propios. En el Barcelona, Lamine Yamal volverá al once inicial tras ingresar desde el banco en semifinales, mientras que Joan García afrontará una prueba exigente bajo los tres palos.
En el Real Madrid, Vinicius Jr. buscará reencontrarse con el gol ante su eterno rival, y Gonzalo se perfila como referencia ofensiva ante la posible presencia limitada de Kylian Mbappé, que llegaría como suplente tras su lesión.
Estadio: King Abdullah Sports City (Yeda, Arabia Saudita)
Árbitro: José Luis Munuera Montero
Hora: 16.00 (Argentina) | TV: Flow Sports
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres. DT: Hansi Flick.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger o Dean Huijsen, Raúl Asencio o David Alaba, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo o Franco Mastantuono, Gonzalo, Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.