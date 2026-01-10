Compresión, reglamento y polémica

La F1 debate sus nuevos motores: reunión clave de la FIA por Mercedes y Red Bull

Antes del inicio de los test de pretemporada en Barcelona, la FIA convocó a una reunión técnica para analizar un posible vacío reglamentario en la normativa de motores de Fórmula 1 2026, con Mercedes y Red Bull en el centro de la discusión.