Dakar 2026: Kevin Benavides destacó los desafíos de su debut en la categoría Challenger

Kevin Benavides tomó en 2024 una de las decisiones más importantes de su carrera deportiva: dejar atrás la categoría motos, donde conquistó dos victorias en el Rally Dakar, para iniciar una nueva etapa en las cuatro ruedas.
En su estreno en la categoría Challenger del Rally Dakar 2026, Kevin Benavides atravesó una primera semana marcada por problemas mecánicos y condiciones adversas, aunque logró un valioso tercer puesto en la sexta etapa, disputada el día de su cumpleaños.
El cambio se produjo tras un grave accidente sufrido durante un entrenamiento en su Salta natal, y tuvo su estreno en la exigente categoría Challenger del Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudita.
El piloto argentino eligió un Taurus T3MAX para dar sus primeros pasos en los autos, pero rápidamente comprobó que la adaptación no sería sencilla. Las primeras etapas estuvieron signadas por diversos inconvenientes mecánicos que condicionaron su rendimiento y lo obligaron a largar desde posiciones muy retrasadas, lo que complicó aún más el desarrollo de la competencia.
“El balance de la primera semana en el Dakar es que fue bastante duro, sinceramente. En los días 2, 3 y 4 tuvimos problemas en el coche y perdimos mucho tiempo. Además, salimos desde muy atrás hacia la etapa maratón, alrededor del puesto 150, con muchísimo polvo”, explicó Benavides al cierre de la sexta etapa.
Pese a las dificultades, el salteño pudo encontrar un punto de inflexión en la Etapa 6, disputada el viernes y ganada por el chileno Ignacio Casale. En el día de su 37° cumpleaños, Benavides se quedó con el tercer puesto y volvió a pelear en los puestos de vanguardia, justo antes de la jornada de descanso.
“En el día de mi cumpleaños se nos escapó la victoria, porque venía muy bien, con muy buen ritmo”, relató. El argentino explicó que un fuerte golpe contra una duna provocó el destalonamiento de un neumático, lo que obligó a una detención para el cambio de rueda.
“Perdimos alrededor de tres minutos y quedamos terceros, a un minuto del ganador. Probablemente la etapa era nuestra, pero estoy muy contento de haber tenido por fin una etapa limpia”, sostuvo.
Ese resultado le permitió mejorar su posición de largada de cara a la segunda semana, un factor clave en este tipo de competencias. “Era lo que buscaba y lo que necesitaba. Empezar la segunda semana con el pie derecho va a ser fundamental”, afirmó.
Con la mirada puesta en lo que viene, Benavides no ocultó la dureza del desafío.
“Nunca en mi vida tuve tantos problemas mecánicos como en estos días, y ni hablar del polvo. Pero se disfruta igual y es un nuevo reto para mí”. El Dakar 2026 le plantea al argentino una nueva curva de aprendizaje, con la expectativa de que la experiencia acumulada comience a rendir frutos en la segunda mitad de la carrera.