McLaren eligió Bahréin para presentar su nuevo monoplaza de Fórmula 1
La escudería británica, vigente campeona del mundo de pilotos y constructores, anunció que el próximo 9 de febrero revelará su monoplaza de Fórmula 1 para la temporada 2026, completando así el calendario de presentaciones de los equipos.
McLaren confirmó la fecha de presentación de su monoplaza para la F1 2026. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
McLaren era la única escudería que aún no había comunicado oficialmente sus planes para el receso, y finalmente confirmó la fecha de presentación de su monoplaza de Fórmula 1 para la temporada 2026. El equipo británico, campeón vigente tanto en pilotos como en constructores, eligió el 9 de febrero para dar a conocer su nuevo coche.
La presentación se llevará a cabo en el circuito de Bahréin y contará con la presencia de sus pilotos titulares, Lando Norris y Oscar Piastri, además de los máximos responsables del equipo: el CEO Zak Brown y el director deportivo Andrea Stella. En la ocasión se revelará la decoración del monoplaza, cuyo nombre oficial todavía no fue confirmado.
Norris con el número 1 y antesala de la pretemporada
Tal como se había anunciado semanas atrás, Lando Norris, actual campeón del mundo, dejará su tradicional número 4 para lucir el número 1, reservado para el defensor del título.
Este será uno de los grandes focos de atención durante el evento de presentación del equipo de Woking.
El lanzamiento de McLaren se ubicará estratégicamente entre los ensayos privados que se desarrollarán en Barcelona y las pruebas oficiales de pretemporada en Bahréin, en el circuito de Sakhir.
Todo definido
De esta manera, la escudería llegará al inicio de los test con su estructura deportiva y técnica plenamente definida.
Con este anuncio, McLaren completa el calendario de presentaciones de los equipos de Fórmula 1, en un inicio de año marcado por múltiples lanzamientos, eventos híbridos y revelaciones en línea, antes del comienzo de una pretemporada que será clave para medir fuerzas de cara a un campeonato que promete máxima competitividad.