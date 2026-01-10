Será el 9 de febrero

McLaren eligió Bahréin para presentar su nuevo monoplaza de Fórmula 1

La escudería británica, vigente campeona del mundo de pilotos y constructores, anunció que el próximo 9 de febrero revelará su monoplaza de Fórmula 1 para la temporada 2026, completando así el calendario de presentaciones de los equipos.