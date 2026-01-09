La Liga Profesional rediseñó su imagen y eligió al hincha como símbolo central
La LPF presentó este viernes su nueva identidad visual para la temporada 2026. La silueta de un simpatizante con bandera protagoniza el logo, que busca destacar la pasión del público argentino como rasgo distintivo del fútbol nacional.
El nuevo logo de la LPF muestra a un hincha con bandera como figura central.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) lanzó su nueva imagen institucional con un cambio integral en su identidad visual, en el que el hincha aparece como figura central del rediseño. La presentación fue realizada este viernes por la tarde, con aval de la AFA y acompañada por un manual de marca actualizado.
El nuevo logo, que se utilizará a partir de la temporada 2026, está compuesto por la silueta de un simpatizante levantando una bandera, acompañado por las siglas LPF. La imagen busca sintetizar unidad, orgullo y pertenencia, y posicionar a la liga como “la liga del hincha”.
Desde la organización explicaron que el rediseño fue trabajado durante varios meses por los equipos creativos de AFA y LPF, con el objetivo de reflejar la esencia emocional del fútbol argentino. “El vínculo entre el hincha y el fútbol trasciende lo deportivo; es un fenómeno cultural”, indicaron.
El antes y el después del escudo de la LPF
Paleta nacional y tipografía moderna
La nueva identidad gráfica prioriza colores asociados a lo nacional: celeste, blanco y azul. Además, incorpora una tipografía futurista de uso exclusivo en títulos, con líneas sólidas que buscan consolidar una imagen coherente, contemporánea y fácilmente reconocible.
El logo no incluye texto adicional: la sigla LPF se presenta junto al ícono del hincha, sin nombres largos ni referencias explícitas a la AFA. La construcción visual es más directa, pensada para múltiples soportes digitales y televisivos.
Contexto: el boom post-Qatar 2022
La renovación se produce en un momento de reafirmación global del “estilo argentino”. Desde la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022, el fervor del público nacional se convirtió en un sello visible en estadios de todo el mundo, incluso a nivel de clubes.
La LPF busca capitalizar esa visibilidad internacional y reforzar su identidad con un símbolo que conecte emocionalmente con hinchas locales y audiencias globales. “El fútbol argentino se reconoce por su gente”, resumieron desde la dirigencia.