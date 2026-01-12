El Real Madrid destituyó a Xabi Alonso tras perder la Supercopa ante Barcelona
El club merengue anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como entrenador tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa. Álvaro Arbeloa, exjugador y DT del Juvenil A, asume de inmediato el cargo.
Xabi Alonso dejó de ser entrenador del Real Madrid tras perder la Supercopa de España. Foto: Reuters
Un día después de caer frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid confirmó la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. En su lugar, la dirigencia designó a Álvaro Arbeloa, quien venía trabajando en las divisiones juveniles del club.
“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, informó el club en un comunicado oficial difundido este lunes por la tarde.
La institución madrileña agradeció al técnico por su dedicación y le deseó suerte en su futuro profesional: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club”.
Minutos después del anuncio de la salida de Alonso, el club confirmó que Álvaro Arbeloa será su reemplazante. El exlateral derecho, campeón con el club tanto en Europa como en España, dirigía hasta ahora al Juvenil A del Real Madrid y es considerado un hombre de la casa.
Álvaro Arbeloa, hasta hoy DT del Juvenil A, asumirá el mando del primer equipo. Foto: Reuters
En su presentación, el club destacó que Arbeloa “formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia” y confía en que su experiencia como jugador y formador servirá para reordenar el rumbo del equipo en una temporada exigente.