Cambio de DT

El Real Madrid destituyó a Xabi Alonso tras perder la Supercopa ante Barcelona

El club merengue anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como entrenador tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa. Álvaro Arbeloa, exjugador y DT del Juvenil A, asume de inmediato el cargo.