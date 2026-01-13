La batalla silenciosa

Fórmula 1 2026: el peso mínimo, un desafío clave que seguirá marcando diferencias

La llegada de la nueva generación de autos en 2026 promete una Fórmula 1 más compacta y eficiente, pero el ambicioso recorte en el peso mínimo fijado por la FIA anticipa una de las principales luchas técnicas del inicio de la temporada: cumplir con el límite sin comprometer el rendimiento.