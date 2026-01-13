Dakar 2026: Benavides cede terreno en una etapa que reordena la lucha en las motos

La primera parte de la segunda etapa maratón del Dakar 2026 volvió a alterar el tablero en la categoría de motos.
La novena etapa del Dakar 2026, correspondiente a la primera parte de la segunda maratón, sacudió la clasificación general de motos. Luciano Benavides no logró sostener el liderazgo, mientras Tosha Schareina se quedó con la victoria del día y Daniel Sanders recuperó la punta gracias a las bonificaciones.
Los 418 kilómetros cronometrados entre Wadi Ad Dawasir y el campamento maratón no solo ofrecieron exigencia extrema, sino que también provocaron un nuevo cambio de líder y una redistribución de fuerzas entre los principales candidatos.
El gran perjudicado de la jornada fue Luciano Benavides. El argentino, que había alcanzado el liderazgo apenas un día antes, sufrió al tener que abrir pista desde los primeros kilómetros, una condición que le hizo perder ritmo rápidamente y permitió que sus rivales directos lo alcanzaran casi de inmediato.
El gran protagonista del día fue Tosha Schareina. El español de Honda firmó una actuación sobresaliente, especialmente en la segunda mitad de la especial, donde desplegó una velocidad y consistencia que le permitieron superar uno a uno a los pilotos que habían largado delante suyo.
Tras haber sufrido una penalización de diez minutos en la quinta etapa, Schareina parecía relegado en la pelea por los puestos de privilegio.
Sin embargo, este lunes logró su tercera victoria de etapa en la presente edición, con un tiempo de 3h45’42”, beneficiado además por 3’18” en bonificaciones que resultaron decisivas para su resultado final.
Aunque terminó a 4’35” de Schareina, Daniel Sanders fue uno de los grandes ganadores del día. El australiano de KTM volvió a mostrarse sólido y regular, acumulando 4’43” de bonificaciones que le permitieron no solo finalizar segundo en la etapa, sino también recuperar el liderazgo de la clasificación general.
Gracias a ese rendimiento, Sanders logró ampliar su ventaja sobre sus perseguidores. Ricky Brabec, ahora segundo en la general con Honda, terminó cuarto en la etapa y, pese a ser más rápido en pista, solo obtuvo 12 segundos de bonificación.
El estadounidense quedó a 6’24” del líder, la mayor diferencia registrada entre los dos primeros desde el inicio del Dakar 2026.
Entre los destacados del día apareció Michael Docherty, autor del tercer mejor tiempo. El sudafricano quedó a solo 4’50” del ganador y, sin el sistema de bonificaciones, incluso habría peleado la victoria. Su actuación le permitió sumar su sexta victoria de etapa en la categoría Rally2.
En esa divisional, la general continúa firmemente liderada por Preston Campbell, quien amplió su ventaja tras un día complicado para su principal perseguidor, Toni Mulec. El estadounidense ahora cuenta con 17’28” de margen. La lucha por el podio también se reconfiguró tras la caída de Konrad Dabrowski, que dejó al chileno Ruy Barbosa en tercera posición, aunque muy lejos del líder.
También hubo novedades en la categoría Original by Motul. El español Josep Pedró, con su tercera victoria consecutiva y sexta en total, pasó a liderar la general, superando por apenas 29 segundos al francés Benjamin Melot. Ambos parecen perfilarse como los únicos aspirantes reales al triunfo final, ya que Jerome Martiny quedó relegado a más de 42 minutos.
La segunda parte de la maratón promete volver a ser decisiva. Con Benavides obligado a recuperar terreno, Sanders afianzado en la cima y Schareina en pleno ascenso, el Dakar 2026 entra en una fase donde cada kilómetro puede redefinir la historia.