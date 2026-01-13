Cayó al 3er lugar

Dakar 2026: Benavides cede terreno en una etapa que reordena la lucha en las motos

La novena etapa del Dakar 2026, correspondiente a la primera parte de la segunda maratón, sacudió la clasificación general de motos. Luciano Benavides no logró sostener el liderazgo, mientras Tosha Schareina se quedó con la victoria del día y Daniel Sanders recuperó la punta gracias a las bonificaciones.