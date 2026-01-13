Estudiantes de Río Cuarto ofrece a Colón un préstamo por Talpone

Nicolás Talpone fue uno de los primeros sobrevivientes del Colón 2025. De entrada se viralizó una supuesta frase de Ezequiel Medrán: "Para el nuevo equipo, quiero a Lago, Castet y Talpone". Además de lo futbolístico, la coincidencia es que por los tres Colón invirtió en sus fichas en la Era Godano.
Ahora, con 13 refuerzos confirmados, la zona de medios se fue poblando: llegaron Antonio-Muñoz casi en dupla y se sumó Federico Lértora desde México, lo que anticipa una linda batalla de cuatro (el otro es Talpone) para quedarse con dos lugares en el once titular del Colón 2026.
En medio de un mediocampo reforzado, Estudiantes de Río Cuarto ofrece sacar a Nicolás Talpone mediante un préstamo con cargo por un año y una opción de compra por la ficha del "5".
Si bien Medrán pidió, en su momento, que se quede, la realidad es que esa zona del mediocampo se reforzó en cantidad y calidad. Un ingreso no vendría para nada mal con un salario que quedó en el rubro "de los más importantes".
Talpone, de 29 años, ya disputó tres temporadas con la camiseta del León del Imperio, donde acumuló un total de 96 partidos y 7 goles entre las temporadas 2021, 2022 y 2023. En enero de 2024 recaló en Colón por expreso pedido de Iván Delfino y con la camiseta sabalera registra 67 partidos disputados y 4 conquistas, con un rendimiento que fue de mayor a menor a lo largo de los dos años que lleva en Santa Fe.
Ahora a la respuesta la tienen los dirigentes sabaleros junto a Ezequiel Medrán y Diego Colotto. Al jugador la chance de volver a una ciudad y un club que conoce, le cierra; jugar en Primera División o al menos pelear por un puesto, también.
Mientras tanto, Estudiantes de Río Cuarto se prepara para su debut en la Liga Profesional de Fútbol el próximo 25 de enero contra Tigre en Victoria, para ello, el miércoles próximo a las 17 enfrentará en un amistoso a puertas cerradas a Belgrano de Córdoba en el estado del barrio de Alberdi.
El plantel Celeste viajará esta tarde para concentrarse en la capital provincial para el primer compromiso de fútbol y retomará los entrenamientos el miércoles en el Predio Pablo Aimar, para preparar el segundo amistoso, esta vez con Instituto Central Córdoba, el próximo sábado.
Nievas será derivado a Buenos Aires
El Deportivo Madryn informó un nuevo parte médico sobre la salud de Mauricio Nievas y confirmó que el arquero continuará internado en terapia intensiva, aunque en condición estable, y será trasladado en los próximos días a un centro especializado en la ciudad de Buenos Aires.
El futbolista permanece bajo observación en el Hospital Zonal de Puerto Madryn, mientras se avanza con estudios para determinar el origen del episodio que generó conmoción en el fútbol argentino.
Según el comunicado oficial, durante las últimas horas a Nievas se le practicaron múltiples estudios médicos con el objetivo de establecer la causa del paro cardiorrespiratorio que sufrió durante un entrenamiento.
El club indicó además que el jugador ya se encuentra bajo el tratamiento correspondiente, de acuerdo con los resultados preliminares y la evolución clínica observada, y que su estado de salud continuará siendo monitoreado de manera permanente.
Racing oficializó a Miljevic
Racing confirmó de manera oficial la llegada de Matko Miljevic, quien se convirtió en nuevo jugador del club y vestirá nada menos que la camiseta número 10. El pase, que parecía encaminado pero se tensó en los últimos días por la forma de pago, se terminó de cerrar tras un acuerdo definitivo con Huracán.
La operación estuvo cerca de caerse el viernes por la noche, cuando Racing pretendía abonar los tres millones de dólares por el 80% del pase en 16 cuotas. Sin embargo, un contacto directo entre las dirigencias reencauzó las negociaciones y, aunque no hubo cifras oficiales, trascendió que la transferencia se concretó en seis pagos, lo que permitió destrabar la llegada del mediocampista.
También fue clave la postura del propio Miljevic, quien empujó fuerte para vestir la camiseta de la "Academia". El volante de 24 años se despidió del plantel del "Globo" y rechazó propuestas del exterior, seducido por la vidriera deportiva de Racing y por la posibilidad de crecer en un club protagonista.
Nacido en Miami, el jugador debutó en 2025 con la selección mayor de Estados Unidos y apunta a consolidarse en un año clave. Miljevic se transformó así en el segundo refuerzo del mercado para el equipo que conduce Gustavo Costas, después de la llegada de Valentín Carboni.
Tras la revisión médica, firmó contrato hasta diciembre de 2029 y viajará a Ciudad del Este para sumarse a la pretemporada.