Con cargo y opción de compra

Estudiantes de Río Cuarto ofrece a Colón un préstamo por Talpone

Iván Delfino, que lo trajo hace dos años a Colón, recibió la idea del presidente cordobés para repatriarlo. Tiene vínculo con el sabalero hasta 2027. Lo define la dirigencia junto a Colotto y Medrán.