Uno de los "nuevos" de Colón

Ignacio Antonio: “El hincha se puede quedar tranquilo porque vamos a ir por todo”

El volante central que viene de conseguir el ascenso con Gimnasia de Mendoza y que apostó por venir a Santa Fe analizó a fondo la pretemporada que se viene desarrollando en el Predio 4 de Junio. Habló de su conocimiento con Medrán y con Muñoz y dejó en claro el objetivo 2026: “Este club es muy grande, tiene que ascender”.