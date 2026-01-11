Ignacio Antonio: “El hincha se puede quedar tranquilo porque vamos a ir por todo”

Uno de los primeros nombres a los que apuntaron tanto Ezequiel Medrán como Diego Colotto y la flamante dirigencia sabalera una vez que se inició el período de contrataciones para la temporada 2026 fue el de Ignacio Antonio.
El volante central que viene de conseguir el ascenso con Gimnasia de Mendoza y que apostó por venir a Santa Fe analizó a fondo la pretemporada que se viene desarrollando en el Predio 4 de Junio. Habló de su conocimiento con Medrán y con Muñoz y dejó en claro el objetivo 2026: “Este club es muy grande, tiene que ascender”.
Uno de los primeros nombres a los que apuntaron tanto Ezequiel Medrán como Diego Colotto y la flamante dirigencia sabalera una vez que se inició el período de contrataciones para la temporada 2026 fue el de Ignacio Antonio.
El volante nacido en Rosario hace 29 años fue una de las figuras del Gimnasia de Mendoza que se consagró campeón y logró el ascenso en la última temporada de la Primera Nacional y aparecía en el radar de muchos equipos de la categoría e incluso del exterior.
El conocimiento con el entrenador, y las ganas que mostró Colón de contar con sus servicios fue determinante y Antonio no dudó: firmó por una temporada para intentar llevar a lo más alto a la institución del Barrio Centenario.
Pese a su corta edad, la experiencia que ha recorrido con más de 10 años en el fútbol profesional convierten al ex Gimnasia en un referente dentro de la cancha que tendrá el Colón modelo 2026, dándole orden y equilibrio al medio de un equipo que muestra ambiciones ofensivas pero que necesita de un 5 que imponga presencia y esté para dar soluciones en la faceta defensiva.
Haciendo un alto en la intensa preparación que el plantel rojinegro viene desarrollando en el Predio 4 de Junio, “Nacho” Antonio dialogó con El Litoral e hizo un balance de la tarea que se viene desarrollando desde el 2 de enero pasado con el debut del 8 de febrero en el horizonte.
Al respecto, el rosarino comentó: “El objetivo es claro y es el ascenso. Todos los que vinimos y los que estaban de antes sabemos perfectamente que este club tiene que ascender y estamos trabajando desde el primer día para que se pueda dar. Creo que todos los que llegamos vinimos a dejar nuestro granito de arena para conseguir ese objetivo. En la categoría los partidos son todos parejos".
Del mismo modo, y en referencia a los trabajos que han llevado adelante a las órdenes de Medrán y su cuerpo técnico en la puesta a punto física y futbolística, Antonio señaló: “Obviamente que en la pretemporada se van probando distintas cosas y se van parando en cancha distintos equipos".
"Más allá de eso yo creo que lo importante es el trabajo y la verdad es que se está haciendo una buena pretemporada, los entrenamientos son bastante pesados porque es la base del torneo, pero estamos bien y creo que vamos a llegar muy bien al debut”, agregó.
En otro tramo de la entrevista, y ante la consulta respecto de su relación con el actual entrenador de Colón, el flamante “5” rojinegro explicó: “A Ezequiel (Medrán) lo conozco bien y eso sin dudas es importante. Sé cómo trabaja, sé lo que pide, lo tuve casi un año y medio en Gimnasia de Mendoza y la verdad que nos fue muy bien, estoy ilusionado porque confío en el proyecto que se está armando".
Siguiendo por esta línea, Antonio fue consultado por la dupla que hicieron en el lobo mendocino con Matías Múñoz, otro de los refuerzos que llegó la semana pasada a Santa Fe: “Cuando nos tocó jugar juntos (por Muñoz), donde él era más posicional y yo me soltaba. Lo conozco y lo llamé mucho para que venga (risas). Por suerte vino y esperamos que sea otro gran año como en Gimnasia"
En el final de la charla, y consultado sobre el mensaje que como grupo pretenden hacerle llegar al simpatizante sabalero, el ex jugador de Gimnasia manifestó: “Al hincha le decimos que confíe, que acompañe porque este equipo tiene el objetivo claro y es el ascenso".
"A cada jugador que viene se lo hacemos saber, así que el hincha se puede quedar tranquilo porque vamos a ir por todo. Este club es muy grande, también conozco al cuerpo técnico y eso fue importante para venir. Tenía varias opciones para elegir, pero me decidí por Colón porque es un club muy grande de la Argentina”, cerró.
Este lunes, mientras el plantel sabalero inicia una nueva semana de preparación con una concentración “cerrada” en el Hotel de Campo Colón, se estará dando el arribo a nuestra ciudad del delantero Alan Bonansea y el lateral derecho Mauro Peinipil.
En el transcurso de la jornada, ambos futbolistas se estarán sometiendo a los estudios médicos de rigor para firmar sus contratos a préstamo por un año y convertirse oficialmente en el décimo segundo y el décimo tercer refuerzo sabalero en lo que va del mercado de pases.
Vale recordar que el pasado viernes se dio el arribo del defensor paraguayo Sebastián Olmedo, quien ya se acopló al plantel y comienza a trabajar a la par de sus nuevos compañeros.
La idea de Medrán y su cuerpo técnico es que Bonansea y Peinipil hagan lo propio lo antes posible para incorporarse a esta semana particular de trabajo que se inicia, con jornadas de doble y hasta triple turno de trabajo y la búsqueda de consolidar el grupo a poco menos de un mes para el debut.
Con Olmedo, Bonansea y Peinipil Colón no se retira del mercado, ya que sigue la búsqueda de un volante por la derecha y de un defensor central más.