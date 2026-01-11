La reserva de Colón arrancó con nuevo DT: jugará el Proyección 2026

“Arrancamos una nueva etapa. El plantel de reserva de AFA volvió a entrenar esta mañana en el predio, bajo la conducción de Alejandro Russo” fue el posteo del sitio de inferiores del Club Atlético Colón. Pero no solamente fue una buena noticia el inicio de ciclo nueva con caras nuevas sino que llegó la confirmación oficial de lo que todos estaban esperando: la reserva del Sabalero jugará el Torneo Proyección 2026 de la Liga Profesional donde compiten los clubes de Primera.
Colón, por permanencia y logros, había sido invitado el año pasado a pesar de estar en la Primera Nacional; lo mismo ocurrió con Ferro Carril Oeste, otro equipo campeón en su momento del fútbol criollo. Ahora, los que se suman como invitados especiales son Quilmes y Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza.
Tal como lo había anticipado El Litoral, el nuevo responsable de formativas y reserva de AFA será Alejandro Russo. “Estaba escrito en el proyecto de Colotto… El “otro Colón” no para de nacer: nuevo DT de reserva e inferiores”. Incluso, el informe explicaba que “había dos opciones: Pablo Javier Quatrocchi o Alejandro Russo, ex mano derecha de una palabra mayor en formativas como es Claudio Vivas”.
Desde un primer momento, Colotto planteó dos opciones: Pablo Javier Quatrocchi o Alejandro Russo para que asuma con su gente el doble rol. Finalmente, el que llegó a Santa Fe fue Alejandro Russo, ex futbolista que vistió las casacas de Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Platense, Atlético Marbella de España, Huracán, Comunicaciones de Guatemala y Temperley (se retiró en el Gasolero como consecuencia de un problema físico en una de sus rodillas).
Con los cortos, además, se probó en el Manchester United e integró las selecciones juveniles argentinas: Sudamericano Sub 20 de 1987, medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 1987 y Juegos Olímpicos de Seúl 1988.
Al colgar los botines, arrancó como DT y formador: arrancó en el semillero de Estudiantes de La Plata y llegó hasta ayudante de Primera División con Oscar “Cacho” Malbernat. Se fue a México con Darío Franco en Monarcas Morelia y pegó la vuelta a La Plata, su lugar en el mundo: ahí fue DT de Reserva, coordinador de inferiores y ayudante de campo.
Si con alguien se siente identificado Alejandro Russo es con Claudio Vivas, ya que fue su asistente en Argentinos Juniors, Racing Club, Instituto de Córdoba y Sporting Cristal de Perú. Pasó por Instituto y San Lorenzo, además de ejercer la coordinación general de inferiores en Racing Club de Avellaneda.
Unión La Calera de Chile, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Melgar FBC de Perú, Jorge Wilstermann de Bolivia y Unión Comercio de Perú forman parte de su extenso recorrido.
Junto con Alejandro Russo como cabeza de grupo, el cuerpo técnico de la reserva sabalera estará formado por dos asistentes técnicos: Tomás Alfonso y Fernando Alonso; Bruno Leocata y Pablo Gómez serán los preparadores físicos. Finalmente, el entrenador de arqueros, Facundo Martínez.
En principio, la competencia arrancará los primeros días de febrero con un formato similar al 2025. Como se sabe, desde la conducción de la Liga se exige elevar la categoría del Torneo Proyección 2026: además de los cuatro invitados del ascenso (entre ellos Colón), hay una plataforma de TV propia e incluso determinados partidos en vivo por ESPN.
Incluso, se les pide a todos los clubes del Torneo Proyección que, en caso de ser posible acorde al fixture, jueguen sus partidos de local en el estadio donde juega la Primera División.