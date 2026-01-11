De la mano de Alejandro Russo

La reserva de Colón arrancó con nuevo DT: jugará el Proyección 2026

Serán cuatro los clubes del ascenso que competirán con los de la máxima categoría: además del Sabalero y Ferro, se suman Quilmes junto a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. El torneo arranca en febrero y tiene plataforma propia de TV.