El central paraguayo Sebastián Olmedo se convirtió en el 12° refuerzo de Colón

En la rueda de prensa que brindó el pasado jueves, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán dejó en evidencia que uno de los cupos que todavía estaba pendiente reforzar en el armado del plantel sabalero para 2026 era el del defensor central.
El futbolista surgió del Tembetary, donde sumó 21 partidos en el último semestre en la Primera División de su país. Jugó 2 años en el Puebla de México.
Con Nicolás Thaller como único sobreviviente de la temporada anterior y el experimentado Pier Barrios como, hasta ahora, única cara nueva en el bloque defensivo, la dirigencia de Colón junto a Diego Colotto y el propio DT trabajaban por estas horas en la búsqueda de un zaguero más, preferentemente de perfil izquierdo, para comenzar a completar la última línea rojinegra.
Descartada la chance de Leonel González, el ex Melgar que finalmente jugará en Chile, y las oportunidades por nombres como el de Federico Rasmussen, en las últimas horas la directiva sabalera avanzó a paso firme y tiene un principio de acuerdo con un marcador central nacido en Paraguay.
La referencia es para Sebastián Olmedo, un zaguero nacido hace 24 años en el departamento de Itapúa y que hizo su debut como profesional en el año 2021 con la camiseta del Tembetary de la segunda división de su país.
Sus buenos rendimientos en la liga y en la copa paraguaya le permitieron a Olmedo dar el salto a Primera en 2022, donde jugó en el Sportivo Luqueño. Posteriormente, fue transferido al Sol de América, convirtiéndose allí en una de las figuras del equipo captando la atención del futbol de México.
Entre las temporadas 2023 y 2025 sumó más de 40 partidos con la camiseta del Puebla, antes de pegar la vuelta y regresar al Tembetary en el segundo semestre del año pasado. Allí disputó un total de 21 partidos con el equipo que perdió la categoría pero donde encontró continuidad y un nivel aceptable.
Con 1.82 de estatura, desde el vecino país marcan a Olmedo como un jugador férreo, voluntarioso y con buena presencia física. Este viernes, el defensor llegó a Santa Fe para completar los trámites de rigor y en las próximas horas acoplarse a la pretemporada en el Predio 4 de Junio