Alonso “ataca” dos batallas madres en Colón: Espínola en FIFA y “Pulga”

Tal como lo dijo el propio Ezequiel Medrán, en modo Déja Vu del “Bambino” Héctor Rodolfo Veira, “la base está”. Cerrar Peinipil, buscar un zaguero zurdo y algo más arriba: o sea el 90 por ciento del “Nuevo Colón” está armado.
Es inminente la resolución del tema inhibición en la FIFA y además empieza la ronda de negociaciones finales para llegar a un acuerdo con Luis Miguel Rodríguez. En Santa Fe, mano a mano el presi sabalero y Roberto San Juan.
Tal como lo dijo el propio Ezequiel Medrán, en modo Déja Vu del “Bambino” Héctor Rodolfo Veira, “la base está”. Cerrar Peinipil, buscar un zaguero zurdo y algo más arriba: o sea el 90 por ciento del “Nuevo Colón” está armado.
En consecuencia, ahora las energías del propio presidente José Alonso irán destinadas a dos batallas determinantes antes de arrancar la temporada el 8 de febrero contra Deportivo Madryn.
Por un lado, después de muchas gestiones (el mismo Alonso tuvo reuniones con gente de Conmebol en Punta del Este), terminar de cerrar el famoso tema de la inhibición del jugador Alberto “Beto” Espínola, motivo por el cual Colón está cancelado en FIFA sin poder inscribir a ninguno de todos los futbolistas nuevos.
Por el otro, encontrar una salida sin heridas para el tema de Luis Miguel Rodríguez. Como se sabe, tanto Diego Colotto como secretario deportivo y Ezequiel Medrán como entrenador le explicaron que no será tenido en cuenta en el proyecto 2026.
.Por el otro, hay un contrato firmado por la CD anterior que estará vigente hasta el mes de diciembre de este año.
En el medio, Colón le envió a PR10 una “prórroga de licencia” hasta el 15 de enero inclusive para evitar cualquier foco de conflicto mientras se buscaba una posible solución.
Con el famoso tema de Alberto “Beto” Espínola y su famoso reclamo (ganó en el TAS e inhibió a Colón en la FIFA), el nuevo presidente de Colón fue claro en su campaña electoral: “Es lo primero que debemos arreglar”. Y lo que gestionó de entrada, con recursos externos, fueron los 400.000 dólares para cerrar el tema.
Después de buscar y analizar cuál era la vía más expeditiva en todo sentido, los dos abogados llegaron a un principio de entendimiento: Colón le abonará directamente al jugador y será Espínola el que comunique a la FIFA el final del conflicto.
Ariel Reck es quien defiende y asesora al Sabalero; Fernando Baredes es el letrado del propio lateral paraguayo que es manejado por Diego Serrati. El mismo agente FIFA del jugador paraguayo, Diego Serrati, confirmó a El Litoral el principio de acuerdo entre todas las partes. “Colón le paga al jugador y es el jugador el que le avisa a la FIFA: es una opción válida y permitida”, aseguran.
De esa manera, la semana que viene Colón quedará libre de esa inhibición y empezará a inscribir/habilitar a todos sus refuerzos.
El otro aspecto “pesado”, desde lo económico y contractual, es lo de Luis Miguel Rodríguez, que además desde lo sentimental es un jugador muy querido por el hincha y socio sabalero. La nueva secretaría técnica (Diego Colotto) y el propio entrenador (Ezequiel Medrán) le explicaron al “Pulga” que no formará parte del proyecto deportivo 2026.
Alonso, que asume la presidencia con esta decisión futbolística, debe asumir un contrato que Godano firmó por 18 meses y el que le queda todo un año completo de vinculación. Hasta acá, la idea del máximo pope sabalero fue “ganar tiempo” (estaba poniendo los salarios al día de tres meses y armando el nuevo equipo) preparar una idea de “salida que no lastime a nadie”.
En el terreno de hipótesis, se barajan dos o tres escenarios posibles: buscarle otro club e intentar compartir salario; ofrecerle un partido-homenaje cuando PR10 quiera y quedarse con todo el ingreso (venta tickets, sponsoreo, etc.) o ver la manera conjunta de rescindir.
Sin dudas, los dos temas (la inhibición de Espínola en la FIFA y el contrato vigente de un “Pulga” Rodríguez que no será utilizado) son “batallas madres” para el propio presidente José Alonso y para toda la CD en sí.
Ahora, equilibrada la cesación de pagos de la institución y prácticamente “armado” el 90 por ciento del nuevo Colón, José Alonso busca cerrar ambas cuestiones: lo del ex “4” y lo del “10”.