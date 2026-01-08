Medrán, en exclusiva con El Litoral: “Estoy muy contento con el inicio de este nuevo proceso”
A un mes exacto del debut en la Primera Nacional frente a Madryn, el director técnico de Colón hizo su balance del trabajo realizado en el mercado de pases y de cómo se viene desarrollando la preparación en el Predio 4 de Junio. “La idea es tener el plantel completo la semana que viene”, aseguró.
"Ilusionados". Medrán se prepara para la temporada que se viene.
Apenas seis días después de haber dado inicio de manera formal a la pretemporada con vistas a la edición 2026 de la Primera Nacional que tendrá a su equipo como animador, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán habló en exclusiva con El Litoral e hizo una primera evaluación de todo el trabajo que se viene realizando tanto dentro como fuera de la cancha.
Siendo uno de los pocos “sobrevivientes” de la temporada 2025 donde dirigió los últimos 7 partidos, el DT rafaelino es parte de un proceso de renovación que comenzó con la dirigencia, continuó con la llegada del director deportivo Diego Colotto y se completa con el armado de un plantel renovado prácticamente en su totalidad, con 10 refuerzos que ya se entrenan a la par del grupo.
Según adelantó, el objetivo tanto del cuerpo técnico como del mánager y los dirigentes es tener a todos los jugadores que serán parte del proyecto antes del lunes, donde Colón iniciará una etapa diferente de la preparación con una concentración cerrada en el Hotel de Campo que se extenderá por una semana antes del viaje a Uruguay.
Sin esconder su satisfacción por todo lo que se ha conseguido entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero, Medrán comentó: “Empezamos el año con la ilusión renovada y eso se vive en el día a día, con el hincha, en la calle".
"Estamos en un proceso de renovación importante, con toda la expectativa que genera una nueva temporada. Sabemos de la manera en la que nos estamos armando y cuales son los objetivos que nos planteamos, en lo personal estoy muy contento con el inicio de este nuevo proceso”, agregó.
Del mismo modo, y en referencia a los movimientos que sigue realizando Colón en el mercado de pases, el entrenador sabalero explicó: “Estamos terminando de resolver algunas situaciones puntuales, son dos o tres jugadores con los que venimos trabajando junto con la dirigencia para que se concrete su llegada. La idea es tratar de poder resolver esas cuestiones durante esta semana".
Colón sigue con su intensa pretemporada Crédito: Guillermo Di Salvatore.
“Mercado complejo”
En otro tramo de la charla con El Litoral, Medrán hizo un balance positivo de la tarea que pudo ejecutar Colón en lo que va del mercado de pases. Al respecto, reveló: “Me siento muy conforme con lo que estamos armando porque es un mercado complejo. El club está atravesando una situación delicada y así y todo la dirigencia nueva ha accionado de gran manera, con mucha coherencia".
"Eso a todos nos transmite una tranquilidad de que se están haciendo las cosas con orden y con seriedad. Todos los que estamos acá nos sentimos contentos y muy a gusto de la forma en que estamos trabajando, enfocados plenamente en la parte deportiva”, subrayó.
De la misma manera, consultado por lo que han sido estos primeros 6 días de trabajo en el Predio 4 de Junio, el ex DT de Gimnasia de Mendoza destacó: “Siempre digo que esta etapa de preparación es importante porque me gustan los equipos físicos, y me gusta darle una buena calidad a cada entrenamiento".
"A eso le sumamos lo que viene la semana próxima que es una convivencia de jornada completa en el hotel, con días de doble y hasta de triple turno de trabajo donde tanto yo como el resto de mi cuerpo técnico hacemos hincapié en la puesta a punto desde lo futbolístico pero también desde la parte humana. Nosotros consideramos que esa convivencia va haciendo a la conformación de un plantel”, agregó.
Medrán sigue de cerca la práctica de fútbol en el Predio. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Ultimando detalles
Más adelante, y siendo consultado por la continuidad de las tareas planificadas en el marco de la pretemporada a un mes del debut oficial, Medrán señaló que “después de la semana de concentración acá en el hotel vamos a viajar otra semana casi completa a Uruguay donde a toda esa carga de trabajo le vamos a agregar los dos amistosos que son importantes para seguir fortaleciéndonos".
"Estamos contentos de poder empezar el torneo jugando la primera fecha en casa con nuestra gente. Tenemos la ilusión de poder arrancar de buena manera y estamos trabajando a conciencia y con la claridad de que el torneo para nosotros arranca el 8 de febrero, con Madryn acá en nuestra casa”, dijo el entrenador rojinegro.
En el final, y analizando a fondo la conformación del equipo que tendrá la oportunidad de dirigir, el DT que finalizó en el cargo la temporada anterior indicó: “Creo que tuvimos que armar una ingeniería importante en cuanto a la reconstrucción del plantel. Hoy hay un grupo de jugadores nuevo y ahora la tarea nuestra pasa por darle funcionamiento al equipo, hacerlo andar".
"Para eso contamos con las ganas y la predisposición de los chicos de trabajar en el día a día. La idea es llegar al inicio del campeonato con el equipo bien preparado porque el objetivo se empieza a conseguir desde la primera fecha. Sabemos que es un torneo largo y la idea es ir creciendo partido a partido, siempre trabajando de esa manera”, concluyó Medrán.