El DT sabalero habló tras el entrenamiento de hoy

Medrán, en exclusiva con El Litoral: “Estoy muy contento con el inicio de este nuevo proceso”

A un mes exacto del debut en la Primera Nacional frente a Madryn, el director técnico de Colón hizo su balance del trabajo realizado en el mercado de pases y de cómo se viene desarrollando la preparación en el Predio 4 de Junio. “La idea es tener el plantel completo la semana que viene”, aseguró.