Colón ya vendió más abonos que varios clubes de Primera

La respuesta del hincha en asociarse y la del socio por asegurarse palcos o plateas es impresionante para la temporada 2026 en el ascenso. En medio de la crisis, el motor histórico del pueblo sabalero se pone en marcha.
Cuando falta todavía casi un mes para el debut del nuevo Colón modelo 2026 en la Primera Nacional (será el domingo 8 de febrero ante Deportivo Madryn en el Cementerio de los Elefantes), la respuesta del hincha y socio sabalero en medio de esta verdadera reconstrucción de un club en crisis es extraordinaria.
“Es increíble la respuesta de la gente y nos obliga mucho más…”, reconocen las actuales autoridades que recibieron un club en una real cesación de pagos con atraso promedio de tres meses en todos los rubros.
En consecuencia, estos primeros días de gobierno de José Alonso y su Comisión Directiva se bifurcaron en dos tareas faraónicas:
1) por un lado, poner al día el plantel, los empleados, el cuerpo técnico profesional, los proveedores y toda la estructura del fútbol amateur sabalero
2) por el otro, en el mismo escaso tiempo, armar un equipo de fútbol profesional totalmente nuevo en todo sentido.
Si se comparan los números de arranque de las dos temporadas anteriores en el ascenso y considerando que falta un mes para el debut contra el Deportivo Madryn en el Cementerio de los Elefantes, Colón ya alcanzó el 65 por ciento de esos dos números comparativos.
“Ya estamos en unos 1.000 socios nuevos en Colón y es algo muy importante en este tiempo donde no hay fútbol, mucho más con la decepción que tenía la gente”, reconocen.
Desde el área de socios, trabajando codo a codo con el sector de marketing, consideran que fueron varios los factores que incidieron de manera positiva.
Se consiguió financiar en cuotas y sin recargar intereses; se logró un descuento importante para quien tiene el dinero en efectivo; se activaron planes de descuentos especiales por “planes amigos” o los “grupos familiares”.
Por lo pronto, hasta el viernes 16 de enero se mantendrán los lugares para quienes lo tenían en la temporada pasada: o sea hay una ventana de prioridad para que puedan renovar y conservar el mismo lugar. De lo contrario, quedarán liberados y se pondrán a la venta en la plataforma habitual.
Los dirigentes sueñan con dos objetivos en este inicio de gestión. Por un lado, poder generar desde la venta de los abonos (palcos, plateas) un ingreso final de ¡un millón de dólares! antes que arranque la temporada. Por el otro, arrancar el 8 de febrero contra Deportivo Madryn con unos 25.000 socios con la cuota al día.
Concretamente, cuando falta un mes para el debut, Colón ya “pisa” los 5.000 abonos confirmados a palcos y plateas. Es el 65 por ciento asegurado comparado con los últimos dos años. Y, de la mano de esa ilusión, crece el número de socios.
El hincha que se hizo socio acaricia los 1.000 carnets nuevos en la sede sabalera. Son números más impactantes que varios clubes de Primera División.