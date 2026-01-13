Matías Budiño: “El objetivo de Colón es el ascenso, no hay que tener miedo de decirlo”
El portero que llegó desde Estudiantes de Caseros se convirtió rápidamente en una de las voces líderes del vestuario rojinegro. Tras un 2025 consagratorio, el ex jugador de Patronato hizo un balance de la preparación que vienen realizando en el Predio. “Es un desafío enorme, pero me gusta salir de la zona de confort y afrontarlo”, aseguró.
El arquero se pone a punto con el objetivo de devolver a Colón a Primera.
Como ex arquero con una dilatada trayectoria en el fútbol argentino y en particular en la categoría de ascenso, Ezequiel Medrán tenía en claro que a la hora de conformar su “nuevo” Colón para ser protagonista en 2026 necesitaba contar bajo los 3 palos con la presencia de un golero que imponga respeto a compañeros y rivales y que además pueda ser un líder tanto dentro como fuera de la cancha.
En esa búsqueda, tanto el DT como Diego Colotto y los dirigentes apuntaron rápidamente al nombre de Matías Budiño, el portero nacido hace 30 años en la localidad bonaerense de San Pedro que venía de completar una magnífica temporada con 22 vallas invictas vistiendo la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires.
En una edad ideal en el proceso de crecimiento de un arquero, Budiño llegó a Santa Fe antes del final del año pasado y rápidamente se puso a las órdenes de Medrán y su cuerpo técnico, impregnándose de inmediato del mundo Colón y del objetivo que se planteó para la temporada que tendrá su inicio formal el próximo domingo 8 de febrero frente al Deportivo Madryn.
Con casi 10 años de experiencia en el fútbol profesional y en diferentes categorías del ascenso argentino, el ex jugador del pincha de Buenos Aires acumula un total de 208 partidos oficiales en los que recibió 209 goles desde su debut con la camiseta de Dock Sud hasta el último paso por Estudiantes, donde jugó 75 partidos en los que le anotaron 51 veces en las últimas dos campañas.
Sin dudar demasiado ante el llamado que recibió desde Colón, Budiño dejó de lado la comodidad que había encontrado en Caseros y decidió emprender una nueva aventura, entendiendo el desafío en Santa Fe como la gran chance de dar un salto en su carrera deportiva.
En un alto en los trabajos de preparación que se desarrollan por estas horas en el Predio 4 de Junio, Budiño atendió a El Litoral y compartió su miradas sobre el inicio de la pretemporada que lo tiene como protagonista.
Al respecto, el 1 rojinegro comentó: “Las sensaciones de estos primeros días son todas muy buenas, la realidad es que ha sido una semana exigente pero sabiendo que esta etapa para nosotros es muy importante. Estamos haciendo un poco la base física para todo el año y por eso trabajamos a conciencia entendiendo todo lo que se nos viene por delante”.
El plantel sabalero sigue con su preparación en el Predio.
Asimismo, y respecto del contacto que mantuvo con Medrán, Budiño reveló: “Con Ezequiel pude hablar apenas vine a hacerme la revisión médica y firmar el contrato. Él entiende que estoy capacitado para darle lo que pretende de un arquero para su equipo, por eso confió en mí y ahora es mi responsabilidad devolverle ese respaldo desde adentro de la cancha”.
"Merece estar en otra categoría"
En otro tramo de la charla con este medio, el golero que se formara en las divisiones inferiores de Boca Juniors explicó los motivos por los que eligió aceptar la propuesta que le llegó en diciembre desde Santa Fe: “Lo que me hizo decidir por Colón justamente es Colón. Es un club muy grande, importante, que no se merece estar en esta categoría que hoy le toca estar".
"La realidad también marca que eso no alcanza con decirlo sino que hay que demostrarlo dentro de la cancha y durante todo el campeonato, y creo que por eso nos han traído a todos los chicos que llegamos a Santa Fe. Como grupo nos planteamos trabajar todos los días con la máxima intensidad en busca de ese ascenso y de devolver a Colón adonde se merece”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y en relación al contacto que pudo tener con la gente de Colón en estos primeros días en la capital de la provincia, Budiño destacó: “Tenemos en claro que se está generando una expectativa muy grande en torno a este plantel. Si bien todos los años me parece que fue igual, ahora somos nosotros los que estamos y tenemos que hacernos cargo".
"Todos los que llegamos y los chicos que estaban del año pasado tenemos el deseo de marcar ese rumbo y de hacer historia. A cada uno que se va sumando la idea es hacerlo sentir cómodo pero que a la vez sepa adonde está llegando y cuál es el objetivo de Colón”, indicó.
Matías Budiño, una de las 13 incorporaciones de Colón para el 2026.
"Me gustan los desafíos"
En otro tramo de la entrevista, y en referencia a cómo se veía el mundo sabalero desde afuera especialmente durante el año que se fue, el ex arquero de Patronato de Paraná reconoció que “habiendo sido parte de la categoría e incluso compartiendo la zona me tocó ver de cerca lo que le pasó al equipo en 2025 y lógicamente que la idea es no repetir nada de eso".
"Colón tiene una hinchada muy pasional y que exige mucho y a mí en lo particular me gustan los desafíos, especialmente los que de movida aparecen difíciles. Soy de las personas que no le gusta quedarse en la zona de confort porque si no sería todo muy tranquilo y muy fácil", agregó Budiño.
"Para mi es muy importante llegar a un club como este, con una gran exigencia y que va a estar constantemente con la presión de ascender. Partiendo de esa base hay que ir partido a partido tratando de sumar y de mejorar para acercarnos a ese objetivo y a ese sueño que tenemos todos”, subrayó el nuevo arquero sabalero.
En el final, dejando en evidencia sus metas a nivel personal y grupal, pero además analizando el torneo que tendrá que disputar con Colón, el oriundo de San Pedro manifestó: “La Primera Nacional se ha convertido en una categoría complicada, competitiva y muy dificil, que te pone a prueba todos los fines de semana".
"Nosotros tenemos que saber que Colón merece y tiene que ser protagonista en cualquier cancha que le toque jugar. Está claro que el objetivo principal es ascender y por eso cada uno de mis compañeros que tomó la palabra dijo lo mismo", sumó.
"Muchas veces en el fútbol ese tema parece que no se quiere tocar y no se quiere decir la palabra ascenso porque da miedo y retrae un poco, pero yo personalmente creo que no es así, y que hay que tener claro que el objetivo principal de esta temporada es conseguir el ascenso” dijo Budiño en el final.