El dueño del arco sabalero

Matías Budiño: “El objetivo de Colón es el ascenso, no hay que tener miedo de decirlo”

El portero que llegó desde Estudiantes de Caseros se convirtió rápidamente en una de las voces líderes del vestuario rojinegro. Tras un 2025 consagratorio, el ex jugador de Patronato hizo un balance de la preparación que vienen realizando en el Predio. “Es un desafío enorme, pero me gusta salir de la zona de confort y afrontarlo”, aseguró.