En la estructura que comanda Alejandro Russo

Colón confirmó los cuerpos técnicos de inferiores de AFA y Liga Santafesina para la temporada 2026

Como parte de la renovación en la estructura del fútbol amateur que se puso en marcha con la llegada del mánager Diego Colotto, la institución sabalera definió los nombres que estarán a cargo de sus equipos de formativas en la competencia local y en el certamen nacional. Fernando Nogara será el DT de la primera liguista.