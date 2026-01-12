Colón confirmó los cuerpos técnicos de inferiores de AFA y Liga Santafesina para la temporada 2026
Como parte de la renovación en la estructura del fútbol amateur que se puso en marcha con la llegada del mánager Diego Colotto, la institución sabalera definió los nombres que estarán a cargo de sus equipos de formativas en la competencia local y en el certamen nacional. Fernando Nogara será el DT de la primera liguista.
Los cuerpos técnicos de inferiores pusieron manos a la obra en el Predio. Foto: Prensa Colón.
Más allá de la presentación oficial de Russo y el equipo de trabajo que lo estará acompañando en el plantel de Reserva que jugará el máximo certamen organizado por la AFA, en las últimas horas desde el propio Colón dieron a conocer cómo estará compuesta el resto de la estructura del fútbol amateur, incluyendo los entrenadores de los equipos de Liga Santafesina y las divisiones menores de AFA.
En este sentido, quedó determinado que el equipo de Primera División de Liga Santafesina tendrá como director técnico a Fernando Nogara, quien será secundado por Daniel Galese como ayudante de campo. Asimismo, el equipo de reserva de la Liga estará conducido por Patricio Rodríguez. Ambas formaciones comenzarán a competir en el máximo certamen del fútbol local durante el próximo mes de marzo.
Yendo a las divisiones inferiores que participan del certamen anual de la AFA, se confirmó que Rodrigo Aranda será el responsable de dirigir a la cuarta división con el profe Maximiliano González como preparador físico. Por su parte, Emanuel Sesma será el responsable de conducir los destinos de la quinta de AFA con Gonzalo Seveso como encargado de la preparación física.
Completando las inferiores mayores afistas, la sexta tendrá como entrenador a Leonardo Duarte con Juan José Vottero como PF. En cuanto a las categorías menores, Colón confirmó que la séptima la estará dirigiendo Joaquín Freyre junto a Leonardo Colman en la preparación física, mientras que Martín Sánchez será el DT de la octava acompañado por el profe Bruno Giménez.
Por último, la novena estará dirigida por Ariel Olivera, acompañado por Alejo Cardozo en la preparación física.
Fernando Nogara estará al frente del primer equipo en Liga Santafesina.
En Liga Santafesina
En paralelo, en la estructura de divisiones inferiores de Liga Santafesina los cuerpos técnicos serán encabezados por Jonatan Infran en 5°, David Ingona en sexta y Ezequiel Marini la séptima. Además, la octava liguista la estará dirigiendo Mario Domínguez, la novena por Emilio Silva y la décima por Hernando Gaitán.
Volviendo a los puestos de organización y logística, Fernando Nogara ocupará el cargo de Coordinador Deportivo, secundado por Federico Della Crocce como coordinador de infantiles. En cuanto al departamento de entrenadores de arqueros, el mismo será compuesto por Facundo Martínez, Jorge Tavella, Miguel Gesuelli y Daniel Anderson.
La reserva de Colón tendrá continuidad en la Copa Proyección Crédito: Luis Cetraro.
Scouting y videonalisis
En cuanto a un área cada vez más determinante para los clubes argentinos como es la del scouting, la del Colón 2026 tendrá como referentes a Miguel Robledo, Darío Duarte y Dante Curi Huespe, quienes serán los encargados de la detección y seguimiento de talentos. Por último, en materia de videoanálisis cumplirán funciones Tomás Alfonso, Dante Curi Huespe y Daniel Galese.