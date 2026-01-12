Bonansea: “No hubo que convencerme de nada, sé perfectamente lo que es venir a Colón”
Este lunes el delantero que llegó de Patronato entrenó por la mañana junto a sus nuevos compañeros y durante la tarde completó la revisión médica y la firma del contrato a préstamo por un año. “Llego ilusionado por el equipo que se está armando” dijo el futbolista que pasó por las inferiores sabaleras y ahora regresa a vestir la rojinegra con el sueño del ascenso.
El delantero convirtió 11 goles la temporada pasada con Patronato. Foto: El Litoral
Marcando el punto final de una de las negociaciones más extensas que debió afrontar la dirigencia de Colón en este libro de pases, se produjo en las últimas horas el arribo a la ciudad de Santa Fe de Alan Bonansea, el delantero que viene de redondear un gran 2025 con la camiseta de Patronato y que marcado como prioridad por Ezequiel Medrán y Diego Colotto para potenciar el bloque ofensivo.
En la mañana del lunes, Bonansea se presentó en el predio 4 de Junio y tuvo un primer entrenamiento liviano junto a sus nuevos compañeros y tras el almuerzo, se realizó los estudios médicos de rigor para completar los trámites necesarios y firmar el contrato que lo va a ligar a la institución del barrio Centenario hasta fines del presente año.
Vale recordar que el futbolista nacido hace 29 años en Villa Gobernador Gálvez terminó aceptando la oferta de Colón dejando de lado múltiples propuestas que había recibido de parte de varios equipos de la categoría, incluyendo al propio Patronato que pretendía seguir contando con sus servicios.
La insistencia de Medrán y el proyecto deportivo que está armando el sabalero terminó siendo determinante para que Bonansea decida regresar a un club en el que tuvo un paso en su época formativa, donde llegó a vivir en la pensión ubicada precisamente en el Predio 4 de Junio.
Bonansea superó la revisión médica y se suma al plantel de Medrán. Foto: El Litoral
"Muy ilusionado"
Después de someterse a los estudios médicos, Alan Bonansea habló en exclusiva con El Litoral y compartió sus sensaciones en este arribo a la capital provincial. En primera instancia, el 9 de Colón señaló: “La idea hoy es terminar con toda la parte de los estudios médicos y los trámites para ya a partir de mañana poner la cabeza ciento por ciento en lo que es la pretemporada".
,"Uno llega muy ilusionado con este Colón que se está armando con el objetivo de ascender. Eso fue un poco lo que nos llevó a tomar la decisión de venir y me siento muy contento y muy tranquilo con eso”, agregó.
Del mismo modo, y consultado sobre las razones que lo llevaron a priorizar la propuesta que recibió desde Santa Fe, el delantero comentó: “No hubo que convencerme, yo sabía perfectamente lo que significaba venir a Colón y por eso decidí estar acá. Todavía no pude hablar a fondo con el entrenador, solamente tuve hoy al mediodía una pequeña bienvenida tanto de parte de él como de los muchachos".
"Son todas excelentes personas por lo que se ve y hay que tratar de entre todos formar un buen grupo y darle para adelante que es lo importante y lo que va a servir para que a Colón le vaya lo mejor posible”, destacó Bonansea.
Alan Bonansea vuelve a Colón, el club donde dio sus primeros pasos como juvenil.
"Estoy en un buen momento"
Además, el centrodelantero que viene de convertir 11 tantos en la última temporada de la Primera Nacional se refirió a lo que significó volver al club en el que había militado en su etapa de formación: “Hoy almorzamos en lo que era la pensión cuando yo estaba acá. Hay muchas emociones encontradas, pero es un gran momento para volver. Siento que estoy en un buen momento y eso me pone feliz”.
En el final de la charla, Bonansea compartió su mensaje al simpatizante sabalero de cara al certamen que inicia el 8 de febrero próximo: “Al hincha de Colón le decimos que se ilusionen y que nos acompañen porque nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darle el logro máximo y devolver a este club al lugar que se merece estar”.