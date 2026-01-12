Llegó el 9 que pidió Medrán

Bonansea: “No hubo que convencerme de nada, sé perfectamente lo que es venir a Colón”

Este lunes el delantero que llegó de Patronato entrenó por la mañana junto a sus nuevos compañeros y durante la tarde completó la revisión médica y la firma del contrato a préstamo por un año. “Llego ilusionado por el equipo que se está armando” dijo el futbolista que pasó por las inferiores sabaleras y ahora regresa a vestir la rojinegra con el sueño del ascenso.