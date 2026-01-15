Arabia Saudita

Benavides, firme en la cima del Dakar: "No juego a ninguna estrategia"

Luciano Benavides mantiene el liderazgo en la clasificación general de Motos del Rally Dakar 2026, con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabec, cuando restan dos etapas para el final en Arabia Saudita. Tras una exigente Etapa 11, el piloto salteño dejó en claro su postura frente a la definición: correr sin especulaciones y fiel a su estilo.