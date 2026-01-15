Benavides, firme en la cima del Dakar: "No juego a ninguna estrategia"
Luciano Benavides mantiene el liderazgo en la clasificación general de Motos del Rally Dakar 2026, con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabec, cuando restan dos etapas para el final en Arabia Saudita. Tras una exigente Etapa 11, el piloto salteño dejó en claro su postura frente a la definición: correr sin especulaciones y fiel a su estilo.
Benavides resiste en la cima y avisa que irá por todo hasta el final. Credito: REUTERS/Stephane Mahe
Luciano Benavides finalizó en la cuarta posición de la Etapa 11 del Rally Dakar 2026, disputada entre Bisha y Al Henakiyah, a 3 minutos y 37 segundos del ganador del día, el estadounidense Skyler Howes, del equipo oficial Honda. El segundo lugar fue para el francés Adrien Van Beveren, a 21 segundos, completando el 1-2 de la marca japonesa.
Dos posiciones más atrás arribó Ricky Brabec, a 4m56s de Howes, resultado que le permitió recortar diferencias pero no arrebatarle el liderazgo al argentino. Tras los 346 kilómetros cronometrados de la especial, Benavides conserva la cima de la general con apenas 23 segundos de ventaja, reflejando la extrema paridad que domina la definición del Dakar.
“Ha sido un día difícil, con un terreno bastante roto y complicado. Intenté hacer lo mejor posible y creo que lo hice bien”, expresó el salteño al llegar al campamento.
Sin especulaciones y con la mira puesta en el final
Más allá del resultado parcial, Benavides fue contundente al referirse a la forma de correr de su principal rival.
“Yo no juego a ninguna estrategia. No me he frenado como lo hizo Ricky hoy, o como lo hizo ayer cuando frenó con Daniel Sanders para después recuperar tiempo mientras otros pilotos abrían pista. Pero esos tiempos van y vienen, así es la carrera”, afirmó.
Sobre sus sensaciones durante la especial, reconoció que no fue una jornada ideal: “No fue un buen día en cuanto a sensaciones. Fue muy rápida y en algunos sectores el terreno no me gustó demasiado. Preferí ir con cuidado para no caerme, porque no era del todo seguro rodar rápido en esas condiciones”.
Definición abierta
De cara a las dos últimas etapas, el piloto de KTM anticipó una definición abierta hasta el final.
“Todavía está todo muy ajustado en la general. Creo que no se va a decidir hasta el último día”, señaló. Pese a la superioridad numérica de Honda, que ubica a cuatro pilotos entre los seis primeros, Benavides se mostró confiado: “No me importa lo que hagan ellos. Los voy a vencer. Voy a dar el 100% y correr a mi manera”.
