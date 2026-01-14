Luciano Benavides escala al segundo puesto tras un día clave en el Dakar

La décima etapa del Rally Dakar 2026 marcó un punto de quiebre en la competencia de motos. En una jornada exigente, dominada por arena y navegación compleja, la caída del líder Daniel Sanders alteró por completo la clasificación general y catapultó al argentino Luciano Benavides al segundo puesto del rally.
Dakar 2026: jornada decisiva y Benavides ya es segundo en la general
La victoria de etapa quedó en manos del francés Adrien van Beveren, quien celebró su primer triunfo parcial en esta edición. Sin embargo, todas las miradas se posaron en el incidente que sufrió Sanders y en el sólido desempeño de Benavides, que volvió a mostrarse regular y competitivo en uno de los días más duros del Dakar.
Una etapa maratón que cambió la carrera
Tras pasar la noche en el desierto, las motos afrontaron la segunda parte de la etapa maratón con una especial de 368 kilómetros, gran parte de ellos sobre arena blanda y más de 100 kilómetros de dunas. Desde la previa, se sabía que la navegación y la resistencia física serían determinantes.
El golpe llegó temprano para la general. En el kilómetro 138, Daniel Sanders sufrió una fuerte caída en una zona de dunas y se lesionó el hombro izquierdo. A pesar del dolor, el australiano volvió a subirse a su KTM con la ayuda de Ricky Brabec y decidió continuar la etapa, aunque con enormes dificultades.
Sanders terminó perdiendo 27 minutos respecto al ganador del día y 23 minutos frente a sus rivales directos, cayendo hasta la cuarta posición de la clasificación general y dejando prácticamente sin chances la defensa de su título.
Benavides, regularidad y oportunismo
En ese contexto, Luciano Benavides volvió a capitalizar una etapa clave. El salteño fue tercero en la especial, mantuvo un ritmo sólido y cometió pocos errores en la navegación, lo que le permitió avanzar posiciones en la general.
El resultado no solo confirmó su gran momento deportivo, sino que lo ubicó como uno de los principales protagonistas en la recta final del Dakar 2026. La consistencia del argentino, sumada a los contratiempos de otros favoritos, lo posiciona ahora como escolta en la clasificación acumulada.
Honda dominó la punta y Sanders resistió
La etapa también estuvo marcada por el trabajo en equipo de Honda. Tras la caída de Sanders, Michael Docherty, Skyler Howes, Ricky Brabec y Adrien van Beveren lograron rodar juntos en cabeza durante buena parte del recorrido, con el francés imponiéndose finalmente en la definición.
Sanders, por su parte, completó la etapa en 4h33m33s pese a correr con una clavícula fracturada y fuertes dolores en el esternón. “Sabía que estaba roto, pero no iba a bajarme”, declaró tras llegar a la meta, reafirmando su espíritu competitivo.
Con el Dakar entrando en su tramo decisivo, la general quedó completamente abierta. Y en ese nuevo escenario, Luciano Benavides aparece con chances concretas, respaldado por regularidad, temple y un rendimiento que lo consolida entre los grandes protagonistas de esta edición.