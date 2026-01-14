#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Se mete de lleno en la pelea por el titulo

Luciano Benavides escala al segundo puesto tras un día clave en el Dakar

La décima etapa del Dakar 2026 cambió el rumbo de la general. La caída de Daniel Sanders abrió el camino para Luciano Benavides, que fue tercero en la jornada y trepó al segundo puesto.

Dakar 2026: jornada decisiva y Benavides ya es segundo en la general, Credito: REUTERS/Stephane MaheDakar 2026: jornada decisiva y Benavides ya es segundo en la general, Credito: REUTERS/Stephane Mahe
Seguinos en
Por: 

La décima etapa del Rally Dakar 2026 marcó un punto de quiebre en la competencia de motos. En una jornada exigente, dominada por arena y navegación compleja, la caída del líder Daniel Sanders alteró por completo la clasificación general y catapultó al argentino Luciano Benavides al segundo puesto del rally.

Rallying - Dakar Rally - Stage 9 - Wadi Ad-Dawasir to Bisha - Wadi Ad-Dawasir, Saudi Arabia - January 13, 2026 Red Bull KTM Factory Racing's Luciano Benavides before the start of stage 9 REUTERS/Stephane MaheDakar 2026: jornada decisiva y Benavides ya es segundo en la general

La victoria de etapa quedó en manos del francés Adrien van Beveren, quien celebró su primer triunfo parcial en esta edición. Sin embargo, todas las miradas se posaron en el incidente que sufrió Sanders y en el sólido desempeño de Benavides, que volvió a mostrarse regular y competitivo en uno de los días más duros del Dakar.

Una etapa maratón que cambió la carrera

Tras pasar la noche en el desierto, las motos afrontaron la segunda parte de la etapa maratón con una especial de 368 kilómetros, gran parte de ellos sobre arena blanda y más de 100 kilómetros de dunas. Desde la previa, se sabía que la navegación y la resistencia física serían determinantes.

Mirá tambiénDoble compromiso en La Calderita para Libertad de San Jerónimo Norte en la LNMV

El golpe llegó temprano para la general. En el kilómetro 138, Daniel Sanders sufrió una fuerte caída en una zona de dunas y se lesionó el hombro izquierdo. A pesar del dolor, el australiano volvió a subirse a su KTM con la ayuda de Ricky Brabec y decidió continuar la etapa, aunque con enormes dificultades.

Sanders terminó perdiendo 27 minutos respecto al ganador del día y 23 minutos frente a sus rivales directos, cayendo hasta la cuarta posición de la clasificación general y dejando prácticamente sin chances la defensa de su título.

Benavides, regularidad y oportunismo

En ese contexto, Luciano Benavides volvió a capitalizar una etapa clave. El salteño fue tercero en la especial, mantuvo un ritmo sólido y cometió pocos errores en la navegación, lo que le permitió avanzar posiciones en la general.

Rallying - Dakar Rally - Stage 6 - Hail to Riyadh - Hail, Saudi Arabia - January 9, 2026 Red Bull KTM Factory Racing's Luciano Benavides in action during stage 6 REUTERS/Stephane MaheDakar 2026: jornada decisiva y Benavides ya es segundo en la general

El resultado no solo confirmó su gran momento deportivo, sino que lo ubicó como uno de los principales protagonistas en la recta final del Dakar 2026. La consistencia del argentino, sumada a los contratiempos de otros favoritos, lo posiciona ahora como escolta en la clasificación acumulada.

Honda dominó la punta y Sanders resistió

La etapa también estuvo marcada por el trabajo en equipo de Honda. Tras la caída de Sanders, Michael Docherty, Skyler Howes, Ricky Brabec y Adrien van Beveren lograron rodar juntos en cabeza durante buena parte del recorrido, con el francés imponiéndose finalmente en la definición.

Mirá tambiénUna tenista exhibió quemaduras por el sol y pone en foco las altas temperaturas antes del Australian Open 2026

Sanders, por su parte, completó la etapa en 4h33m33s pese a correr con una clavícula fracturada y fuertes dolores en el esternón. “Sabía que estaba roto, pero no iba a bajarme”, declaró tras llegar a la meta, reafirmando su espíritu competitivo.

Con el Dakar entrando en su tramo decisivo, la general quedó completamente abierta. Y en ese nuevo escenario, Luciano Benavides aparece con chances concretas, respaldado por regularidad, temple y un rendimiento que lo consolida entre los grandes protagonistas de esta edición.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Rally Dakar
Motociclismo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro