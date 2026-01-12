Arabia Saudita

Benavides impone su ritmo en el Dakar y se adueña del liderazgo en motos

El argentino Luciano Benavides firmó una actuación sobresaliente en la etapa 8 del Dakar 2026: ganó por tercera vez consecutiva, capitalizó al máximo las bonificaciones por abrir pista y pasó a liderar la general de motos, con apenas 10 segundos de ventaja sobre su compañero Daniel Sanders.