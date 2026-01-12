Benavides impone su ritmo en el Dakar y se adueña del liderazgo en motos

El Dakar 2026 dio un giro decisivo en la categoría de motos. Lo que parecía encaminarse a un mano a mano entre Daniel Sanders y Ricky Brabec cambió en apenas dos jornadas, con la irrupción contundente de Luciano Benavides.
El argentino Luciano Benavides firmó una actuación sobresaliente en la etapa 8 del Dakar 2026: ganó por tercera vez consecutiva, capitalizó al máximo las bonificaciones por abrir pista y pasó a liderar la general de motos, con apenas 10 segundos de ventaja sobre su compañero Daniel Sanders.
El piloto argentino de KTM volvió a brillar al imponerse en la etapa 8, disputada sobre 483 kilómetros alrededor de Wadi Ad-Dawasir, y trepó a lo más alto de la clasificación general.
Benavides abrió pista durante toda la especial, un desafío que resolvió con gran precisión en la navegación. Esa tarea le permitió sumar los 7’28’’ de bonificación disponibles, claves para quedarse con su tercera victoria consecutiva en esta edición —la octava de su carrera en el Dakar— y para asumir el liderazgo de la general.
Con un tiempo total de 4:26:39, el salteño superó por 4’50’’ a Daniel Sanders, quien fue el más veloz en pista sin considerar las bonificaciones. Gracias a ese margen, Benavides pasó a comandar la general con una diferencia mínima: apenas 10 segundos sobre su compañero de equipo.
Ricky Brabec también fue protagonista durante gran parte de la etapa, liderando la especial hasta los kilómetros finales. Sin embargo, algunos inconvenientes en el cierre lo relegaron al tercer puesto del día, a 5’02’’, permitiendo que Sanders le recortara otros 12 segundos en la general.
De todos modos, el estadounidense de Honda sigue plenamente en carrera: es tercero en la clasificación acumulada, a 4’47’’ de Benavides, en un Dakar que mantiene abiertas todas las opciones en la lucha por la victoria final.
Más complicada comienza a ser la situación para Tosha Schareina, quien volvió a confirmarse como cuarta fuerza. Finalizó la etapa a 9’47’’ y su desventaja en la general ya supera los 20 minutos, también en la cuarta posición.
Detrás, continúa la pelea por el top 5 entre Skyler Howes (Honda) y Nacho Cornejo (Hero). En esta etapa, el estadounidense sacó ventaja al ser sexto a 12’32’’, mientras que el chileno fue octavo a 17’13’’. En la general, Howes es quinto a 41’06’’, seguido por Cornejo a 45’58’’.
En Rally2, cuando todo parecía encaminado a una nueva victoria de Michael Docherty, un error de navegación en el tramo final abrió el camino para el tercer triunfo del francés Neels Theric (Kove), que se impuso por apenas 15’’ sobre el novato Martim Ventura.
Pese a ello, el liderazgo general sigue en manos del estadounidense Preston Campbell, aunque Toni Mulec le recortó diferencias y quedó a 9’36’’.
En la categoría Original by Motul, reservada a pilotos sin asistencia, Josep Pedró sumó una nueva victoria de etapa y achicó la brecha con el líder Benjamin Melot, que conserva apenas 38’’ de ventaja. Jerome Martiny, en tanto, perdió terreno y quedó a más de 27 minutos.
Luciano Benavides (KTM) – 33:18:50
Daniel Sanders (KTM) – a 0’10’’ (+6’00’’ penalización)
Ricky Brabec (Honda) – a 4’47’’
Tosha Schareina (Honda) – a 20’13’’ (+10’00’’ penalización)