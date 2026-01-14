Doble compromiso en La Calderita para Libertad de San Jerónimo Norte en la LNMV

La Liga Nacional de Vóley Masculino Copa Lüsqtoff 2026 ya tuvo su jornada inaugural y Libertad no pudo arrancar con el pie derecho.
El conjunto "valesano" disputará dos encuentros como local por la Liga Nacional de Vóley Masculino. Será jueves y viernes en La Calderita, con venta de entradas y abonos ya disponible.
La Liga Nacional de Vóley Masculino Copa Lüsqtoff 2026 ya tuvo su jornada inaugural y Libertad no pudo arrancar con el pie derecho.
El equipo de San Jerónimo Norte cayó en ambos compromisos de la primera fecha, en duelos muy disputados que se resolvieron en tie break ante Lafinur y La Calera, quedando momentáneamente sin victorias en la Zona A.
Pese a las dos derrotas, el rendimiento dejó sensaciones muy positivas, especialmente por la paridad mostrada en partidos extensos y de alto voltaje, algo que ahora el conjunto rojinegro buscará capitalizar jugando ante su público.
Sin demasiado margen para el descanso, Libertad afrontará esta semana una doble presentación como local en el estadio “La Calderita”.
El jueves 15 de enero, desde las 21, recibirá a Unión Vecinal de Trinidad (UVT), otro de los equipos que aún no pudo ganar en el certamen, en un cruce que asoma decisivo para ambos en la lucha por despegar en la tabla.
Un día después, el viernes 16 de enero a las 21, el rival será Obras de San Juan, que viene de recuperarse tras una derrota inicial y aparece como un adversario de mayor exigencia, pero también como una buena medida para evaluar el crecimiento del equipo santafesino.
Desde la institución anunciaron que ya se encuentra habilitada la venta de entradas para ambos encuentros.
Las entradas individuales tienen un valor de 2.000 pesos, mientras que los simpatizantes también pueden optar por un abono especial que incluye los siete partidos que Libertad disputará como local, a un costo de 10.000 pesos.
Las entradas pueden adquirirse en la secretaría del club, de lunes a viernes en los horarios de 8 a 11 y de 15 a 18, o bien directamente en la puerta del estadio los días de partido.
La LNVM 2026 comenzó con una primera fecha intensa, en la que Sonder, Normal Nº3 y Rowing hicieron valer la localía, mientras que Villa Dora fue el gran protagonista como visitante. En contrapartida, Libertad integra el grupo de equipos que todavía no pudo sumar triunfos, junto a Ateneo, Infernales y UVT.
Con un calendario apretado y partidos cada pocos días, el contexto obliga a reaccionar rápidamente. Para Libertad, los próximos encuentros no solo representan la chance de sumar puntos, sino también de afirmarse anímicamente y empezar a construir una campaña sólida ante su gente.