Fuerte movimiento de entrenadores rumbo a la temporada 2026
Tras la consagración de Juventud de Esperanza en el Clausura de Primera División, el certamen del Departamento Las Colonias entró en receso. Con miras a la temporada que se viene más de una decena de clubes decidió cambiar de entrenador. Quedan 4 equipos que todavía no tienen DT.
La Liga Esperancina de Fútbol empieza a tomar forma de cara al Apertura 2026 y, como suele ocurrir cada fin de año, el mercado de directores técnicos es uno de los focos principales. Con 26 clubes posibles, ya hay 22 situaciones definidas: 11 entrenadores nuevos, 11 que continúan, y 4 instituciones que aún analizan su futuro.
Entre los 11 cambios que ya están confirmados se encuentran algunos regresos, otros debutantes y un par de entrenadores que vuelven a dirigir en la máxima categoría de la liga.
En esa lista se incluye a Fabricio Quiroga, que reemplaza a Aldo Spagnol en Alumni de Laguna Paiva, Daniel Serra en lugar de Travachino en Argentino de López, Daniel Camusso por César Gómez en Atlético PIlar, Leonardo Defaveri por Paulo Poccia en Mitre de Esperanza, Fernando Gerosa por Piedrabuena en Boca de Nelson y Marcos Perossa por Diego Weidmann en Defensores del Oeste.
Además, Mauricio Ziero asume en lugar de Buiani en DF Sarmiento, Gonzalo Fiederer por Schinner en Libertad de San Jerónimo Norte, Alejandro Gavatorta por Ceballos en Santa Clara, Cristian Piedrabuena por Soria en Unión Santo Domingo y Maximiliano Enrique por Mauro Martínez en Unión Progresista.
Sebastián Chiqui Córdoba sigue siendo el DT de Atlético Franck.
Los que siguen
Respecto de los 11 que se mantienen en el cargo para 2026 se encuentran Guillermo Imhoff de Argentino de San Carlos, Sebastián Córdoba en Atlético Franck, Santiago Manfredi de Central San Carlos, Martín Casco del Deportivo Elisa, Rubén Oscar Escher en Sportivo del Norte y Alejandro Zurbriggen de Tiro Federal de Felicia.
A ellos se suman los que renovaron tras asumir a mitad de la temporada 2025: Osvaldo Franconi (Argentino de Franck), Daniel Ceratto (Juventud Unida de Humboldt) y Cristian Favre (San Martín de Progreso). A esta lista hay que sumar a Mauro Bisang que continuará en Sarmiento de Humboldt tras su regreso en el Clausura 2024 y a Germán Montalbetti de Juventud de Esperanza.
Santiago Manfredi conserva su lugar en Central San Carlos.
Por definir
Por último, y en cuanto a los clubes que deben definir su destino futbolístico para la temporada que se viene se encuentran San Lorenzo de Esperanza, donde se analiza la continuidad de Lisandro Perussini; Libertad de Nelson, donde suena con fuerza el regreso de Ariel Catinot, Unión de Esperanza y Belgrano.
En estos últimos dos casos el panorama es complejo y se analiza la chance de no competir en los torneos de Primera División. Con la mayoría de los bancos ya ocupados, la Liga Esperancina se encamina a un 2026 con renovación, apuestas fuertes y decisiones institucionales de peso, donde no solo se juegan campeonatos, sino también la subsistencia y el proyecto deportivo de varios clubes históricos.