Liga Esperancina

Fuerte movimiento de entrenadores rumbo a la temporada 2026

Tras la consagración de Juventud de Esperanza en el Clausura de Primera División, el certamen del Departamento Las Colonias entró en receso. Con miras a la temporada que se viene más de una decena de clubes decidió cambiar de entrenador. Quedan 4 equipos que todavía no tienen DT.