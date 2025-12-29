Liga Santafesina de Fútbol

Balance ordenado y números en verde en la Casa Madre del fútbol regional

La Liga Santafesina de Fútbol cerró el ejercicio 2025 con un balance ampliamente positivo, sin deudas con empleados ni proveedores y con avances estructurales clave en su predio. La solidez administrativa permite proyectar nuevos desafíos, entre ellos la organización de la Copa Túnel Subfluvial junto a la Liga Paranaense.