Balance ordenado y números en verde en la Casa Madre del fútbol regional

La Liga Santafesina de Fútbol concluyó el año 2025 con un balance que ratifica el camino de orden, previsibilidad y responsabilidad institucional que viene transitando en los últimos períodos.
Los números cerraron de manera ordenada en la Casa Madre del fútbol regional, reflejando una gestión económica y financiera sólida, que no sólo permitió cumplir con todas las obligaciones asumidas, sino también concretar obras y regularizaciones largamente esperadas.
El contador público nacional Fabricio Galateo, a cargo de la tesorería de la entidad, fue claro al detallar los principales hitos alcanzados durante el ejercicio.
En materia presupuestaria y de ejecución, uno de los avances más significativos fue la iluminación de las dos canchas del predio liguista, una obra fundamental que mejora de manera sustancial las condiciones de entrenamiento, competencia y uso integral de las instalaciones.
Otro punto central del balance fue la escritura de hipoteca y la refinanciación de la deuda, junto al pago de la cuota anual del predio.
Este paso administrativo y legal permitió ordenar definitivamente la situación patrimonial de la Liga, brindando mayor seguridad jurídica y previsión a futuro, un aspecto clave para cualquier institución que proyecta crecimiento sostenido.
En el plano laboral y administrativo, durante 2025 se logró la regularización de la situación contractual de los empleados, con aportes al día y el cumplimiento de todas las obligaciones correspondientes.
Este avance no sólo representa un alivio económico, sino también un fuerte gesto institucional que reafirma el compromiso de la Liga Santafesina con quienes sostienen diariamente su funcionamiento.
Uno de los datos más destacados del cierre del ejercicio es que los clubes afiliados concluyeron el año sin deudas. Si bien quedaban algunos saldos menores, desde la tesorería confirmaron que los mismos se encontraban en proceso de cancelación inmediata, asegurando un cierre completamente ordenado.
A esto se suma un dato no menor: la Liga Santafesina no mantiene deudas ni con proveedores ni con empleados, un indicador que habla por sí solo del equilibrio alcanzado en la administración.
“Los números cerraron ordenados y eso nos permite mirar hacia adelante con tranquilidad”, expresó Galateo, quien remarcó que el balance positivo no es casualidad, sino el resultado de un trabajo planificado, austero y responsable.
En un contexto económico complejo, sostener cuentas claras y sin pasivos representa un logro significativo para una liga que nuclea a decenas de clubes y miles de futbolistas.
Con este respaldo institucional y financiero, la Liga Santafesina ya comenzó a trabajar en nuevos desafíos deportivos y organizativos. Entre ellos, se destaca la coordinación con la Liga Paranaense de Fútbol para la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial, un certamen que promete jerarquía y fuerte impacto regional.
El torneo se disputará entre marzo y junio de 2026, con la participación de 16 equipos: ocho representantes de Santa Fe y ocho de Entre Ríos.
La competencia interligas no sólo fortalecerá el vínculo entre ambas instituciones, sino que también ofrecerá un atractivo deportivo de alto nivel, potenciando el desarrollo competitivo y brindando nuevas oportunidades a clubes y futbolistas de la región.
Todo esto será posible gracias a una base sólida, construida desde el orden administrativo y el equilibrio económico.
De este modo, la Liga Santafesina de Fútbol cierra un nuevo año con balance positivo, obras concretadas, deudas saldadas y proyectos en marcha. Un presente ordenado que se transforma en la mejor plataforma para seguir creciendo, fortaleciendo el fútbol regional y proyectando el futuro con responsabilidad y visión institucional.