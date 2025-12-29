Economía y deuda externa

Deuda externa: el Gobierno debe pagar más de US$4.000 millones en enero de 2026

El Ejecutivo nacional deberá afrontar en enero fuertes vencimientos de deuda externa. El Tesoro cuenta con parte de los dólares, pero aún resta definir cómo se cubrirá el monto faltante. REPO, concesiones hidroeléctricas y mercado local, en análisis.