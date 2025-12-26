Torneo de verano...

La 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino comenzará el 4 de febrero

El Presidente del Concejo Municipal Omar Picard y los concejales Norma Antoniazzi, Horacio Grisetti, Noelia Formento, Miguel Chiarena y Silvana Appiani convocaron a los clubes de fútbol locales federados para coordinar la 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino.