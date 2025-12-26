La 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino comenzará el 4 de febrero
El Presidente del Concejo Municipal Omar Picard y los concejales Norma Antoniazzi, Horacio Grisetti, Noelia Formento, Miguel Chiarena y Silvana Appiani convocaron a los clubes de fútbol locales federados para coordinar la 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino.
La octava Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino se disputará en los primeros días del mes de febrero. De la misma participarán ocho clubes de la región: Asto, Central Oeste, Cosmos, Cruz Roja, Defensores de Recreo, Deportivo Nobleza, Huracán y La Perla del Oeste.
La edición 2026 se llevará a cabo el miércoles 4 y viernes 6 de febrero, el viernes 20 de febrero las semifinales y el viernes 27, la final. Los partidos se jugarán a las 20 y 22 horas, en las canchas de Nobleza y La Perla.
La Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino se disputará en febrero. Gentileza Camila Vera.
Valores de las entradas
Las entradas tendrán un valor de 4.000 pesos para mayores de 12 años y las personas con discapacidad, presentando el CUD, ingresarán sin costo. El total de lo recaudado será distribuido por partes iguales entre los clubes participantes en cada jornada, para beneficio de la práctica deportiva en Recreo.
El fixture y algo más
De común acuerdo con los clubes, se decidió que haya cuatro cabezas de series, en dos llaves: Nobleza, La Perla, Defensores y Central Oeste y el resto de las zonas se decidirá por sorteo, lo mismo que los cruces en semifinales.
La presentación y sorteo se realizará el lunes 26 de enero a las 20 horas en la sede del órgano legislativo.
Las entradas tendrán un valor de 4.000 pesos. Crédito: Luis Cetraro.
Premios para todos
Los premios serán kits deportivos y pelotas para primero y segundo puesto y kits deportivos para tercero y cuarto. Además, el campeón se llevará la Copa Challenger por el lapso de un año.
De la reunión participaron también: Ludmila González y Brian Ocaño (Asto); Liliana Torres y Ana Vera (Central Oeste); Rubén Mergen y Aníbal Pereyra (Defensores de Recreo); Cristian Rodrigo (Deportivo Nobleza); Fernando Maldonado (Huracán) y José Borgo (La Perla del Oeste).