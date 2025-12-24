Los Búhos de Santa Fe cerraron un 2025 inolvidable y se subieron al podio nacional

Los Búhos de Santa Fe, el primer equipo de fútbol para ciegos de la capital provincial, finalizaron el 2025 con un balance ampliamente positivo y motivos de sobra para el orgullo.
El primer equipo de fútbol para ciegos de la ciudad completó una temporada sobresaliente en la Liga Nacional 2025: invicto en las fases iniciales y semifinales, tercer puesto en la ronda final disputada en el CENARD y varios de sus jugadores proyectados a selecciones juveniles y mayor.
En una nueva edición de la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos, el conjunto santafesino fue protagonista de principio a fin, mostrando regularidad, solidez colectiva y una identidad de juego que lo ubicó entre los mejores equipos del país.
El recorrido de Los Búhos a lo largo del año dejó números elocuentes y, sobre todo, sensaciones que reflejan un proceso serio y sostenido.
No solo lograron competir de igual a igual ante potencias históricas de la disciplina, sino que además consolidaron un plantel con presente y futuro, combinando experiencia, juventud y un fuerte compromiso con el desarrollo del deporte adaptado en Santa Fe.
Desde el arranque del certamen, el equipo demostró que estaba preparado para dar pelea. La fase inicial fue una clara muestra de su crecimiento, con rendimientos altos y resultados que marcaron el rumbo de la temporada.
La participación de Los Búhos en la fase inicial de la zona NEA fue contundente y sin fisuras. El conjunto santafesino consiguió puntaje ideal, mantuvo un invicto absoluto y no conoció la derrota en ninguno de los partidos disputados.
Esa campaña impecable le permitió avanzar con autoridad hacia las instancias decisivas del torneo, dejando en claro que el objetivo no era solo competir, sino también ser protagonistas.
El funcionamiento colectivo fue una de las claves en esta primera etapa. Orden defensivo, eficacia en ataque y una notable concentración en los momentos clave hicieron que Los Búhos se transformaran rápidamente en uno de los equipos más sólidos del campeonato.
Cada encuentro reafirmó la confianza del grupo y fortaleció la idea de juego que el plantel fue construyendo a lo largo del año.
En la ronda semifinal, el equipo santafesino elevó aún más su nivel. Allí disputó un total de cuatro encuentros, enfrentándose a dos equipos pertenecientes a la zona NOA y al otro clasificado de la región NEA.
Lejos de sentir la presión, Los Búhos volvieron a mostrar su mejor versión y lograron ganar los cuatro partidos, un registro que habla de un grupo maduro, tácticamente bien preparado y con una gran capacidad de adaptación ante rivales exigentes.
El gran cierre de la temporada llegó en la ronda final, disputada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), en Buenos Aires. En ese escenario emblemático del deporte argentino, Los Búhos se midieron con los mejores equipos del país y estuvieron a la altura de las circunstancias.
En un partido vibrante y muy disputado, cayeron por un ajustado 4 a 3 frente a Huracán, en un encuentro intenso que se definió en los detalles y mantuvo la emoción hasta el último minuto.
Lejos de golpearse anímicamente, el conjunto santafesino mostró carácter y personalidad en la definición por el tercer puesto. Con una actuación sólida y convincente, superó a Universidad de Tucumán por 3 a 0, asegurando así un lugar en el podio del fútbol para ciegos nacional y coronando una temporada que ya quedó en la historia de la disciplina en la ciudad.
Más allá de los resultados, el 2025 también dejó señales claras de crecimiento individual dentro del plantel. Producto del esfuerzo colectivo y del trabajo sostenido, varios jugadores comenzaron a posicionarse en el nivel más alto del fútbol para ciegos.
Dos de ellos participaron este año de los Juegos Parapanamericanos Juveniles disputados en Chile, mientras que otro valor del equipo se encuentra consolidándose progresivamente en el plantel de la selección mayor.
A ese presente prometedor se suma la jerarquía de dos jugadores ya consagrados en Los Murciélagos, la selección argentina: el goleador Maximiliano Espinillo y Froilán Padilla, quienes desde hace tiempo aportan experiencia, calidad y liderazgo, elevando día a día el nivel competitivo de Los Búhos.
Con este balance altamente positivo, Los Búhos de Santa Fe no solo consolidan su lugar en el mapa competitivo de la Liga Nacional, sino que además sientan bases firmes para seguir creciendo en 2026.
Su recorrido es un ejemplo de que, con compromiso, planificación y trabajo colectivo, el deporte adaptado puede alcanzar metas significativas y seguir ampliando horizontes en la provincia y en el país.