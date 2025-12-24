Fútbol adaptado en lo más alto

Los Búhos de Santa Fe cerraron un 2025 inolvidable y se subieron al podio nacional

El primer equipo de fútbol para ciegos de la ciudad completó una temporada sobresaliente en la Liga Nacional 2025: invicto en las fases iniciales y semifinales, tercer puesto en la ronda final disputada en el CENARD y varios de sus jugadores proyectados a selecciones juveniles y mayor.