Protagonismo

Un cierre con alto impacto femenino en la Liga Santafesina de Fútbol

La última reunión del año de la Liga Santafesina de Fútbol dejó un balance ampliamente positivo desde lo deportivo e institucional, pero también expuso un dato que ya no pasa desapercibido: la creciente y valiosa participación de la mujer en los espacios de decisión. En cargos de alto impacto, las mujeres son integrantes de comisiones directivas y referentes que hoy ocupan cargos clave en numerosos clubes consolidan un cambio cultural profundo, con mirada de futuro y fuerte sentido de pertenencia.