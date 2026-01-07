Libertad presentó su equipo y va por otra gran temporada en la Liga Nacional de Vóley Masculina
El club de San Jerónimo Norte presentó oficialmente su equipo para la Liga Nacional de Vóley Masculina, competencia en la que alcanzará 15 participaciones consecutivas y llegará como líder del ranking.
Libertad vuelve a la escena nacional con un proyecto consolidado. Foto: Gentileza Rubén Guardia
El Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte realizó la presentación oficial de su equipo masculino de vóley que competirá en la Liga Nacional de Voleibol Masculina (LNVM) FeVA 2026 – Copa Lusqtoff, reafirmando su protagonismo histórico dentro del vóley argentino y renovando su compromiso con un proyecto deportivo de largo plazo.
El acto se llevó a cabo en el Quincho Don Julián de la institución, con una importante convocatoria de autoridades, sponsors, dirigentes, jugadores y medios de comunicación.
La bienvenida a cargo de autoridades del club, agradecieron especialmente el acompañamiento de la Municipalidad de San Jerónimo Norte, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Mutual Club Libertad y las empresas que respaldan el proyecto deportivo.
Entre las autoridades presentes se destacaron la intendenta de San Jerónimo Norte, Dra. Paola Devesa; el presidente del Club Atlético Libertad, Diego Franzen; el gerente de la Mutual Club Libertad, Raúl Piñero; y el presidente de la Federación Santafesina de Vóley, Fabián Bochatay.
Además de representantes de organismos y firmas privadas que acompañan la participación del club en la competencia nacional.
Un proyecto sostenido en el tiempo
Durante la presentación se recordó que Libertad forma parte de la élite del vóley nacional desde 2012, cuando inició su camino en la Liga A2. Posteriormente, el club logró el ascenso a la máxima categoría, participó de la Liga ACLAV bajo el nombre de Libertad Burgi Vóley y representó a la Argentina en una Copa Sudamericana de Clubes disputada en San Pablo, Brasil.
Libertad vuelve a la escena nacional con un proyecto consolidado. Foto: Gentileza Miguel Jesús Martínez
En las últimas seis temporadas, Libertad fue protagonista de la Liga Nacional de Vóley Masculina organizada por FeVA, coronando ese proceso con la consagración como campeón nacional en 2023, en la ciudad de La Rioja. Con su presencia en la edición 2026, el club alcanzará 15 Ligas Nacionales consecutivas, un dato que refleja planificación, continuidad y una fuerte identidad institucional.
Vuelve el formato tradicional de competencia
La LNVM 2026 marcará además el regreso al formato clásico de competencia, con partidos de local y visitante, tras los años en los que se implementó el sistema de “burbujas” desde la pandemia.
El torneo contará con 16 equipos, divididos en dos zonas de ocho, con una fase clasificatoria que se extenderá del 9 de enero al 22 de febrero y una etapa final de playoffs entre el 28 de febrero y el 29 de marzo.
Libertad, ubicado como número uno del ranking nacional, integrará la Zona A junto a Lafinur de San Luis, La Calera de Córdoba, UVT y Obras de San Juan, Paraná Rowing, Echagüe de Paraná y Villa Dora de Santa Fe.
Plantel, cuerpo técnico y estreno oficial
Durante el evento se realizó la presentación formal del plantel y del cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Estanislao Vacchino, acompañado por su asistente, preparador físico y estadístico Alexandre Joanella, y el kinesiólogo Nicolás Amherdt. Asimismo, se exhibió la indumentaria oficial de competencia y entrenamiento confeccionada por Uberwinden y Básicos.
Libertad vuelve a la escena nacional con un proyecto consolidado. Foto: Gentileza Rubén Guardia
El debut oficial de Libertad en la Liga será este viernes 9 de enero en San Luis, frente a Lafinur, mientras que como local hará su estreno en el estadio “La Calderita” el jueves 15 de enero, recibiendo a UVT de San Juan.
Las entradas tendrán un valor de $2.000 por partido, con la posibilidad de adquirir un abono por los siete encuentros de local a $10.000. Todos los partidos serán transmitidos vía streaming, y uno por fecha se podrá ver además por la señal DXTV.
Libertad integrará la Zona A y afrontará un exigente cronograma entre enero y febrero, con partidos clave tanto fuera como dentro de su estadio “La Calderita”, donde buscará hacerse fuerte ante su gente.
Debut y primeros partidos como local
El equipo dirigido por Estanislao Vacchino comenzará su camino en condición de visitante. El debut será el viernes 9 de enero, cuando enfrente a Lafinur de San Luis, desde las 21 horas, en la capital puntana. Dos días más tarde, el domingo 11, Libertad volverá a salir a la ruta para medirse ante La Calera de Córdoba, a las 19 horas.
La primera presentación como local llegará a mitad de mes. El jueves 15 de enero, Libertad recibirá a UVT de San Juan a las 21 horas, mientras que el viernes 16 hará lo propio frente a Obras Sanitarias de San Juan, también desde las 21, en una doble fecha que marcará el estreno oficial en casa.
La tercera fecha llevará al conjunto de San Jerónimo Norte a Entre Ríos. El sábado 24 de enero visitará a Echagüe de Paraná, a las 21 horas, y el domingo 25 enfrentará a Paraná Rowing, desde las 19.
Libertad vuelve a la escena nacional con un proyecto consolidado. Foto: Gentileza Rubén Guardia
Luego llegará un cruce santafesino muy esperado. El viernes 30 de enero, Libertad será local ante Villa Dora de Santa Fe, a las 21, mientras que el domingo 1 de febrero se disputará la revancha en la capital provincial, a las 19 horas, cerrando la primera rueda.
Segunda rueda y definición de la fase
La segunda rueda comenzará el sábado 7 de febrero, con Libertad recibiendo nuevamente a Lafinur de San Luis, a las 21 horas, y continuará el domingo 8, también en casa, frente a La Calera de Córdoba, desde las 19.
El sábado 14 de febrero, el equipo viajará a San Juan para enfrentar a UVT, a las 21, y el domingo 15 se medirá ante Obras Sanitarias, a las 19, completando la gira cuyana.
La fase clasificatoria se cerrará en San Jerónimo Norte. El sábado 21 de febrero, Libertad será local frente a Echagüe de Paraná, a las 21, y el domingo 22 recibirá a Paraná Rowing, desde las 19, en los últimos partidos antes de los playoffs.