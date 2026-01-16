Arranca este domingo

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos

El primer Grand Slam de la temporada se disputará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park. Francisco Cerúndolo chocará con el chino Zhizhen Zhang, mientras que Sebastián Báez hará lo propio con el francés Giovanni Mpetshi Perricard. Alcaraz arranca con el local Walton y Sinner con el francés Hugo Gastón.