Los argentinos llegan con resultados dispares al Australian Open 2026

El Australian Open 2026 comenzará el 18 de enero en Melbourne Park y, mientras se define el cuadro principal (se conocerá este jueves 15), los argentinos reparten su preparación entre torneos previos y la clasificación.
Días decisivos en Oceanía con el primer Grand Slam del año está a la vuelta de la esquina. Sebastián Báez avanzó a cuartos en Auckland, Francisco Cerúndolo quedó eliminado en Adelaida y Marco Trungelliti es el único que continúa con chances en la qualy de Melbourne. A la vez, crece la preocupación por el calor.
En la lista de los tenistas cabezas de serie del país, Cerúndolo aparece como sembrado N°18, según la nómina oficial difundida este miércoles por la organización.
Pero es Sebastián Báez el que continúa encendido en el inicio de temporada. Venció a Jenson Brooksby por 7-5 y 6-0 y se metió entre los ocho mejores del ATP 250 de Auckland, estirando su invicto del año. Ahora lo espera un cruce exigente: según el reporte oficial, se mide con el principal favorito, Ben Shelton.
En tanto, Francisco Cerúndolo cayó en Adelaida. La mejor raqueta argentina del momento no pudo sostener la ventaja inicial y cayó ante Jaume Munar por 3-6, 7-5 y 6-4, despidiéndose en su estreno de temporada. El traspié lo deja sin partidos ganados en ese torneo y con la mira puesta de lleno en Melbourne.
La clasificación del Australian Open ya entró en su ronda decisiva y Marco Trungelliti quedó como el único argentino con chances de meterse en el cuadro principal. En segunda ronda, derrotó al portugués Henrique Rocha por 7-5, 4-6 y 6-3 y definirá el pase ante Jaime Faria. Juega este miércoles desde las 21 hora argentina.
En la misma jornada, quedaron eliminados:
Román Burruchaga, 6-2 y 6-3 ante Arthur De Gea.
Julia Riera, 6-3 y 6-1 ante Zeynep Sonmez.
Lourdes Carlé, 7-6 (5), 3-6 y 6-4 ante Yue Yuan.
Jazmín Ortenzi, 6-4 y 6-4 ante Taylor Townsend.
A pocos días del inicio del Grand Slam, en Australia volvió a instalarse el debate por las condiciones climáticas.
Las imágenes de la mexicana Renata Zarazúa con quemaduras solares tras jugar en Hobart reavivó la alerta por el índice UV “muy alto” y los desafíos del verano australiano, un tema recurrente en Melbourne Park.