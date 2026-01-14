A días del comienzo

Los argentinos llegan con resultados dispares al Australian Open 2026

Días decisivos en Oceanía con el primer Grand Slam del año está a la vuelta de la esquina. Sebastián Báez avanzó a cuartos en Auckland, Francisco Cerúndolo quedó eliminado en Adelaida y Marco Trungelliti es el único que continúa con chances en la qualy de Melbourne. A la vez, crece la preocupación por el calor.