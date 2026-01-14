Alpine acelera la ilusión: Colapinto inició los trabajos de cara a la temporada 2026
Tras dejar atrás el receso en el país, el joven bonaerense regresó al Viejo Continente y puso primera en la preparación del próximo campeonato, con un equipo que apuesta fuerte a un salto de rendimiento.
Franco se ilusiona con un gran 2026 en Alpine. Foto: Reuters.
El descanso quedó atrás y el foco ya está puesto en lo que viene. Franco Colapinto retomó la actividad en Europa y comenzó formalmente la pretemporada 2026, una etapa clave para Alpine, que apunta a cambiar su imagen tras un año irregular en la Fórmula 1.
Manos a la obra
Así, el argentino compartió en sus redes la primera imagen del inicio de su trabajo con el simulador, para ponerse a punto de cara a la competencia. Dentro de la escudería reina el optimismo. La incorporación de motores Mercedes alimenta la confianza de los directivos, convencidos de que el nuevo proyecto permitirá ser más competitivos y recortar distancias con los equipos de punta.
En sus redes sociales, el piloto bonaerense dejó ver parte de ese inicio. Una imagen desde el simulador reflejó su primera jornada de trabajo, concentrada en ajustes técnicos y adaptación, mientras se aguarda por la salida a pista del nuevo monoplaza en Barcelona.
"Día 1, ¡vamos!", escribió Colapinto en la publicación, marcando simbólicamente el arranque de la temporada desde la fábrica. El mensaje confirmó que el proceso ya está en marcha, aunque todavía lejos del ruido de los motores en la cancha.
El argentino confirmó que terminaron las vacaciones y comenzó a trabajar en el simulador. Foto: Instagram.
Pruebas demoradas
La actividad virtual coincidió con lo que fue el aplazamiento de las jornadas de pruebas en Barcelona. De acuerdo a lo informado por el portal Grada 3, el retraso estaría vinculado a cuestiones técnicas relacionadas con Mercedes, nuevo proveedor de la unidad de potencia.
La escudería aguardaba información clave del fabricante alemán para completar la puesta a punto inicial. Aunque no hay fecha confirmada, Alpine mantiene la intención de probar antes del 26 de enero, cuando comenzarán los ensayos oficiales de la Fórmula 1.
La postergación no pasa inadvertida porque el cambio de motor representa uno de los mayores desafíos técnicos del equipo. El nuevo auto será evaluado por Colapinto y Pierre Gasly, que todavía no pudieron tener el primer contacto real con la nueva configuración.
Colapinto ensaya en el simulador a la espera del nuevo auto.
El propio medio español aclaró que "el motivo de haber pospuesto el rodaje podría haber sido el retraso del envío de unos datos de Mercedes referentes al motor", aunque remarcaron que no existe confirmación absoluta al respecto. De todas maneras, el pilarense ya comenzó la puesta a punto, a la espera de poder subirse a su nuevo monoplaza, pero con las energías renovadas después de un año complejo.