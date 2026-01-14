#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Fórmula 1

Alpine acelera la ilusión: Colapinto inició los trabajos de cara a la temporada 2026

Tras dejar atrás el receso en el país, el joven bonaerense regresó al Viejo Continente y puso primera en la preparación del próximo campeonato, con un equipo que apuesta fuerte a un salto de rendimiento.

Franco se ilusiona con un gran 2026 en Alpine. Foto: Reuters.Franco se ilusiona con un gran 2026 en Alpine. Foto: Reuters.
Seguinos en
Por: 

El descanso quedó atrás y el foco ya está puesto en lo que viene. Franco Colapinto retomó la actividad en Europa y comenzó formalmente la pretemporada 2026, una etapa clave para Alpine, que apunta a cambiar su imagen tras un año irregular en la Fórmula 1.

Manos a la obra

Así, el argentino compartió en sus redes la primera imagen del inicio de su trabajo con el simulador, para ponerse a punto de cara a la competencia. Dentro de la escudería reina el optimismo. La incorporación de motores Mercedes alimenta la confianza de los directivos, convencidos de que el nuevo proyecto permitirá ser más competitivos y recortar distancias con los equipos de punta.

Mirá tambiénContinúan los cambios en Alpine: confirmaron la salida de Jack Doohan

En sus redes sociales, el piloto bonaerense dejó ver parte de ese inicio. Una imagen desde el simulador reflejó su primera jornada de trabajo, concentrada en ajustes técnicos y adaptación, mientras se aguarda por la salida a pista del nuevo monoplaza en Barcelona.

"Día 1, ¡vamos!", escribió Colapinto en la publicación, marcando simbólicamente el arranque de la temporada desde la fábrica. El mensaje confirmó que el proceso ya está en marcha, aunque todavía lejos del ruido de los motores en la cancha.

El argentino confirmó que terminaron las vacaciones y comenzó a trabajar en el simulador. Foto: Instagram.El argentino confirmó que terminaron las vacaciones y comenzó a trabajar en el simulador. Foto: Instagram.

Pruebas demoradas

La actividad virtual coincidió con lo que fue el aplazamiento de las jornadas de pruebas en Barcelona. De acuerdo a lo informado por el portal Grada 3, el retraso estaría vinculado a cuestiones técnicas relacionadas con Mercedes, nuevo proveedor de la unidad de potencia.

La escudería aguardaba información clave del fabricante alemán para completar la puesta a punto inicial. Aunque no hay fecha confirmada, Alpine mantiene la intención de probar antes del 26 de enero, cuando comenzarán los ensayos oficiales de la Fórmula 1.

Mirá tambiénCómo Alpine y Colapinto transforman un 2025 frustrante en impulso para esta temporada

La postergación no pasa inadvertida porque el cambio de motor representa uno de los mayores desafíos técnicos del equipo. El nuevo auto será evaluado por Colapinto y Pierre Gasly, que todavía no pudieron tener el primer contacto real con la nueva configuración.

Colapinto cerró un fin de semana de los peores del año.Colapinto ensaya en el simulador a la espera del nuevo auto.

El propio medio español aclaró que "el motivo de haber pospuesto el rodaje podría haber sido el retraso del envío de unos datos de Mercedes referentes al motor", aunque remarcaron que no existe confirmación absoluta al respecto. De todas maneras, el pilarense ya comenzó la puesta a punto, a la espera de poder subirse a su nuevo monoplaza, pero con las energías renovadas después de un año complejo.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Automovilismo
Franco Colapinto
Fórmula 1
Alpine
Edición Impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro