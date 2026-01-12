Con el motor Mercedes como protagonista

Cómo Alpine y Colapinto transforman un 2025 frustrante en impulso para esta temporada

La temporada 2025 fue una de las más complejas para Alpine en la Fórmula 1. Sin resultados y con un desarrollo limitado, el equipo francés apuesta a capitalizar las lecciones aprendidas junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, con la mirada puesta en 2026 y la llegada del motor Mercedes.