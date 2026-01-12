Cómo Alpine y Colapinto transforman un 2025 frustrante en impulso para esta temporada
La temporada 2025 fue una de las más complejas para Alpine en la Fórmula 1. Sin resultados y con un desarrollo limitado, el equipo francés apuesta a capitalizar las lecciones aprendidas junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, con la mirada puesta en 2026 y la llegada del motor Mercedes.
Colapinto coincidió con la lectura de su compañero y destacó la fortaleza mental del equipo durante la temporada.
La campaña 2025 dejó a Alpine en el último lugar del campeonato de constructores y con sensaciones amargas en pista. Desde el inicio, la escudería decidió priorizar el desarrollo del reglamento técnico 2026, resignando competitividad inmediata y dejando al A525 prácticamente sin evolución durante el año.
A esto se sumó la falta de potencia del motor Renault, que terminó de condicionar el rendimiento frente a rivales que siguieron incorporando mejoras hasta el final de la temporada. El impacto fue doble: escasez de resultados y un fuerte desgaste anímico dentro del equipo.
Colapinto coincidió con la lectura de su compañero y destacó la fortaleza mental del equipo durante la temporada.
Sin embargo, puertas adentro, Alpine considera que el año dejó aprendizajes valiosos que podrían convertirse en una ventaja cuando el material esté a la altura.
Gasly, liderazgo y crecimiento en la adversidad
En un contexto adverso, Pierre Gasly fue uno de los puntos altos de la temporada. Sin un auto competitivo, el francés logró maximizar oportunidades puntuales, como la cuarta posición de largada en Baréin, la sexta en Silverstone y tres presencias en Q3 en las últimas cuatro fechas del calendario.
“Sumé el menor número de puntos de mi carrera en la F1, pero creo que hice un buen trabajo”, reconoció Gasly al cierre de la temporada, reflejando una mezcla de autocrítica y convicción personal.
Colapinto coincidió con la lectura de su compañero y destacó la fortaleza mental del equipo durante la temporada.
Más allá de los números, el francés consolidó su rol como líder del equipo, aportando claridad en la comunicación interna y ayudando a sostener la motivación en un año cuesta arriba.
Exprimir el límite operativo, la gran enseñanza
La falta de rendimiento obligó a Alpine a profundizar como nunca en los detalles operativos. Ajustes finos en mapeos, configuraciones, simulaciones y procesos internos pasaron a ser el eje del trabajo semanal.
“Cuando te falta rendimiento general, llevás todo al extremo: el trabajo en la fábrica, la cantidad de reuniones, el nivel de análisis. Creo que es el mejor trabajo que hice con el equipo”, explicó Gasly.
Colapinto coincidió con la lectura de su compañero y destacó la fortaleza mental del equipo durante la temporada.
Esa búsqueda constante permitió al equipo comprender mejor su propio paquete técnico. En 2025 no alcanzó para pelear por puntos de manera consistente, pero de cara a 2026, con un motor más competitivo, Alpine confía en que esos procesos marcarán la diferencia.
Colapinto y el valor de aprender en los momentos bajos
Franco Colapinto coincidió con la lectura de su compañero y destacó la fortaleza mental del equipo durante la temporada.
Colapinto coincidió con la lectura de su compañero y destacó la fortaleza mental del equipo durante la temporada.
“De los momentos bajos es de donde más se aprende, y este año tuvimos muchos. Eso nos dio una comprensión muy grande de las cosas”, señaló el argentino.
Colapinto remarcó especialmente la actitud del grupo humano: “Lo que más me sorprendió fue no rendirse. Cuando las cosas no salen, es muy difícil mantener la motivación, pero vi eso en el equipo. Estoy seguro de que va a dar resultados cuando el auto sea competitivo”.
2026, motor Mercedes y un objetivo claro
Con la llegada del motor Mercedes y el inicio de una nueva era técnica en la Fórmula 1, Alpine espera dar un salto de calidad. Gasly no duda sobre cuál debe ser el objetivo.
“Solo quiero estar al frente del pelotón. El entretenimiento es secundario. Quiero competir con los mejores”, afirmó el francés, convencido de que la adaptación a los cambios reglamentarios es parte natural de la carrera de un piloto.
"Quiero competir con los mejores”, afirmó el francés.
Tras la temporada más dura de su historia reciente, Alpine encara 2026 con un moderado optimismo: confía en que el aprendizaje forjado en la adversidad, combinado con un nuevo impulsor, permita dejar atrás el fondo del clasificador y abrir, finalmente, el camino hacia la competitividad.