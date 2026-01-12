La actriz argentina que conquistó Hollywood… ¿y el corazón de Franco Colapinto?

Maia Reficco se ha convertido en una de las jóvenes figuras argentinas con mayor proyección internacional. Con apenas 23 años, ya dejó su huella en el mundo del espectáculo gracias a su talento como actriz y cantante.
Maia Reficco, una joven estrella con raíces argentinas, brilla en Broadway y las plataformas de streaming.
Pero en las últimas horas, su nombre resuena con fuerza en los medios y redes sociales no solo por su carrera: estaría comenzando un romance con el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto.
Las versiones comenzaron a circular luego de que el corredor argentino compartiera en sus redes sociales imágenes en las que se la puede ver a Maia utilizando su casco, durante unas vacaciones en Europa. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, los gestos en Instagram alimentan las especulaciones.
Nacida el 14 de julio de 2000 en Boston (EE.UU.), Maia Reficco Viqueira es hija de argentinos y pasó gran parte de su infancia en Buenos Aires. Allí desarrolló su vínculo con la música y el arte desde temprana edad, formándose vocalmente y participando en talleres de teatro musical.
Aunque tiene ciudadanía estadounidense, Maia nunca perdió el lazo con Argentina, algo que ella misma destaca con orgullo en entrevistas y redes sociales.
Su salto a la fama llegó en 2017 cuando protagonizó la serie juvenil “Kally’s Mashup” en Nickelodeon Latinoamérica. Allí interpretó a Kally, una adolescente prodigio de la música, papel que combinó con su faceta como cantante. El éxito de la serie la llevó de gira por América Latina y le abrió las puertas a nuevos proyectos en Estados Unidos.
En 2022, fue parte del elenco principal de “Pretty Little Liars: Original Sin”, la nueva versión del éxito juvenil transmitido por HBO Max, donde interpretó a Noa Olivar, uno de los personajes centrales de la trama. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, consolidando su presencia en la escena internacional.
En 2024, dio un paso trascendental en su carrera al debutar en Broadway, interpretando a Eurydice en el musical “Hadestown”, uno de los más premiados de la cartelera neoyorquina. Su participación fue recibida con entusiasmo, marcando un nuevo hito para una artista argentina en el circuito teatral más exigente del mundo.
Además de su trayectoria actoral, Maia Reficco también desarrolla su carrera como cantante. En 2020 lanzó su primer sencillo como solista, titulado “Tuya”, y desde entonces ha trabajado en nuevos temas, combinando pop y ritmos latinos. Su estilo fresco y versátil le ha valido una base de seguidores leales en plataformas como Spotify y YouTube.
En medio de su consolidación profesional, Maia se convirtió en noticia por motivos personales. Durante los primeros días de enero de 2026, Franco Colapinto —el joven piloto argentino que recientemente dio el salto a la Fórmula 1— publicó fotos de sus entrenamientos y momentos de descanso.
En una de las imágenes, se ve a una joven con su casco, que fue rápidamente identificada como Maia Reficco por sus seguidores.
Ambos se siguen en redes sociales y han intercambiado “me gusta” y comentarios, lo que despertó aún más el interés del público y los medios. Por ahora, ni Maia ni Franco han hablado del tema, pero el rumor ya circula con fuerza.
Más allá del foco mediático por su vida personal, Maia Reficco representa a una nueva generación de artistas argentinos que logran abrirse camino en la industria global sin renunciar a sus raíces. Con talento, carisma y una carrera que no deja de crecer, su nombre promete seguir resonando tanto en la música como en la pantalla.