Fórmula 1

Alpine retoma la actividad y prepara el debut en pista del A526 antes de los test

La escudería Alpine reabrió su fábrica en Enstone y comenzó la preparación de una temporada 2026 a la que apunta con ambición. Con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos, el nuevo A526 girará en pista antes de los ensayos oficiales de la Fórmula 1.