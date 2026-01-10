Alpine retoma la actividad y prepara el debut en pista del A526 antes de los test

Apenas un mes después del cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Alpine ya retomó la actividad en su sede de Enstone, Inglaterra.
La escudería Alpine reabrió su fábrica en Enstone y comenzó la preparación de una temporada 2026 a la que apunta con ambición. Con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos, el nuevo A526 girará en pista antes de los ensayos oficiales de la Fórmula 1.
Personal técnico, de marketing, comercial y comunicaciones volvió a sus tareas tras el receso, en el inicio de una preparación intensa con vistas al arranque del campeonato, previsto para el 8 de marzo en Melbourne, Australia.
Mientras otras escuderías, como Audi, ya comenzaron con pruebas privadas en pista, el equipo francés avanza de manera progresiva en su planificación, a la espera del regreso de sus pilotos titulares.
Franco Colapinto y Pierre Gasly aún disfrutan de los últimos días de vacaciones y se incorporarán al equipo la próxima semana. Ambos participaron activamente durante 2025 en el desarrollo del A526, el nuevo modelo de Alpine, que llegará con un cambio estructural clave: el reemplazo del motor Renault por uno Mercedes.
La apuesta busca revertir una temporada 2025 muy complicada, que dejó a Alpine en el último puesto del Campeonato de Constructores. Gasly finalizó 18° en el certamen de pilotos, por delante de Gabriel Bortoleto, Colapinto y Jack Doohan, estos últimos sin sumar puntos.
Si bien la agenda definitiva aún no fue confirmada, Alpine ya decidió que el A526 saldrá a pista antes de los test oficiales de pretemporada, que se realizarán del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona-Catalunya, con la participación de los 11 equipos, incluido el debut de Cadillac.
La prueba privada del equipo francés se llevaría a cabo en el mismo trazado, a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, algunos días antes de la presentación oficial del proyecto 2026, programada para el viernes 23. En ese evento se mostrará el nuevo monoplaza —más angosto y liviano que el de 2025, según el reglamento— junto a Gasly y Colapinto.
Uno de los primeros hitos del año para la escudería fue la puesta en marcha del nuevo impulsor. El pasado lunes 5 de enero, coincidiendo con el regreso del personal a la fábrica, Alpine dejó escuchar por primera vez el sonido del motor Mercedes que impulsará al A526.
El responsable máximo del proyecto seguirá siendo Flavio Briatore, quien ya adelantó que el objetivo mínimo del equipo es volver a competir por la zona media alta del campeonato, con la mira puesta en alcanzar al menos el sexto puesto y recuperar protagonismo en la Fórmula 1.