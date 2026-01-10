#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Sidney

Final inédita en la United Cup: Suiza y Polonia van por el título

Suiza y Polonia se clasificaron este sábado a la final de la United Cup 2026 tras imponerse en ajustadas semifinales disputadas en Sídney. El equipo helvético superó a Bélgica, mientras que los polacos dieron el golpe al eliminar al campeón defensor, Estados Unidos.

Suiza y Polonia definirán la United Cup 2026 en Sídney. Credito: REUTERS/Jeremy PiperSuiza y Polonia definirán la United Cup 2026 en Sídney. Credito: REUTERS/Jeremy Piper
Seguinos en
Por: 

El seleccionado de Suiza alcanzó por primera vez la final del certamen al vencer 2-1 a Bélgica en una serie extremadamente equilibrada. La definición llegó en el dobles mixto, donde Belinda Bencic y Jakub Paul derrotaron a Elise Mertens y Zizou Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 en el súper tie-break, sellando una clasificación histórica para el equipo helvético.

La serie había comenzado con una destacada actuación de Bencic, quien abrió el marcador al imponerse ante Mertens por 6-3, 4-6 y 7-6 (0) en un exigente encuentro que superó las dos horas de juego. Bélgica reaccionó en el segundo punto gracias al triunfo de Bergs sobre Stan Wawrinka por 6-4, 6-7 y 6-4, llevando la definición al decisivo partido de dobles.

Polonia eliminó al campeón defensor

En la otra semifinal, Polonia protagonizó una de las sorpresas del torneo al dejar en el camino a Estados Unidos, último campeón, también por 2-1. Hubert Hurkacz puso en ventaja al equipo europeo con una sólida victoria frente a Taylor Fritz por 7-6 (1) y 7-6 (2), en un duelo marcado por la paridad y la eficacia al servicio.

Tennis - United Cup - Singles Semifinals - Switzerland v Belgium - Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia - January 10, 2026 Switzerland's Stan Wawrinka in action during his singles match against Belgium's Zizou Bergs REUTERS/Jeremy PiperSuiza y Polonia definirán la United Cup 2026 en Sídney. Credito: REUTERS/Jeremy Piper

El conjunto norteamericano igualó la serie mediante un triunfo convincente de Coco Gauff ante Iga Swiatek por 6-4 y 6-2, forzando una nueva definición en el dobles mixto. Allí, Katarzyna Kawa y Jan Zielinski se impusieron a Gauff y Christian Harrison por 7-6 (5) y 7-6 (3), cerrando una trabajada victoria para el equipo polaco.

Una final inédita por el título

De esta manera, Suiza y Polonia se enfrentarán este domingo en la final de la United Cup 2026, en un cruce inédito que asegurará un nuevo campeón del certamen.

Tennis - United Cup - Semifinals - Poland v United States - Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia - January 10, 2026 Poland players celebrate after winning their Semi Final against United States REUTERS/Jeremy PiperSuiza y Polonia definirán la United Cup 2026 en Sídney. Credito: REUTERS/Jeremy Piper

Para el equipo helvético será la oportunidad de coronar una campaña histórica, liderada por Belinda Bencic y con Stan Wawrinka en el tramo final de su carrera, mientras que Polonia buscará ratificar su gran presente tras eliminar al último campeón.

Seguinos en
#TEMAS:
Tenis

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro