Final inédita en la United Cup: Suiza y Polonia van por el título
Suiza y Polonia se clasificaron este sábado a la final de la United Cup 2026 tras imponerse en ajustadas semifinales disputadas en Sídney. El equipo helvético superó a Bélgica, mientras que los polacos dieron el golpe al eliminar al campeón defensor, Estados Unidos.
Suiza y Polonia definirán la United Cup 2026 en Sídney. Credito: REUTERS/Jeremy Piper
El seleccionado de Suiza alcanzó por primera vez la final del certamen al vencer 2-1 a Bélgica en una serie extremadamente equilibrada. La definición llegó en el dobles mixto, donde Belinda Bencic y Jakub Paul derrotaron a Elise Mertens y Zizou Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 en el súper tie-break, sellando una clasificación histórica para el equipo helvético.
La serie había comenzado con una destacada actuación de Bencic, quien abrió el marcador al imponerse ante Mertens por 6-3, 4-6 y 7-6 (0) en un exigente encuentro que superó las dos horas de juego. Bélgica reaccionó en el segundo punto gracias al triunfo de Bergs sobre Stan Wawrinka por 6-4, 6-7 y 6-4, llevando la definición al decisivo partido de dobles.
Polonia eliminó al campeón defensor
En la otra semifinal, Polonia protagonizó una de las sorpresas del torneo al dejar en el camino a Estados Unidos, último campeón, también por 2-1. Hubert Hurkacz puso en ventaja al equipo europeo con una sólida victoria frente a Taylor Fritz por 7-6 (1) y 7-6 (2), en un duelo marcado por la paridad y la eficacia al servicio.
El conjunto norteamericano igualó la serie mediante un triunfo convincente de Coco Gauff ante Iga Swiatek por 6-4 y 6-2, forzando una nueva definición en el dobles mixto. Allí, Katarzyna Kawa y Jan Zielinski se impusieron a Gauff y Christian Harrison por 7-6 (5) y 7-6 (3), cerrando una trabajada victoria para el equipo polaco.
Una final inédita por el título
De esta manera, Suiza y Polonia se enfrentarán este domingo en la final de la United Cup 2026, en un cruce inédito que asegurará un nuevo campeón del certamen.
Para el equipo helvético será la oportunidad de coronar una campaña histórica, liderada por Belinda Bencic y con Stan Wawrinka en el tramo final de su carrera, mientras que Polonia buscará ratificar su gran presente tras eliminar al último campeón.