En Sidney

Final inédita en la United Cup: Suiza y Polonia van por el título

Suiza y Polonia se clasificaron este sábado a la final de la United Cup 2026 tras imponerse en ajustadas semifinales disputadas en Sídney. El equipo helvético superó a Bélgica, mientras que los polacos dieron el golpe al eliminar al campeón defensor, Estados Unidos.