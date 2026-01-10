La ficha del zaguero cuesta dos palos verdes

Colotto lo buscó para Independiente y lo trajo a Colón: ¿quién es Olmedo?

La tenencia del defensor paraguayo es compartida entre Puebla de México y Tembetary de Paraguay. Viene a préstamo por un año: si Colón quiere comprar el cincuenta por ciento debe poner un millón de dólares.