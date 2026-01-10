Colotto lo buscó para Independiente y lo trajo a Colón: ¿quién es Olmedo?
La tenencia del defensor paraguayo es compartida entre Puebla de México y Tembetary de Paraguay. Viene a préstamo por un año: si Colón quiere comprar el cincuenta por ciento debe poner un millón de dólares.
El zaguero paraguayo Sebastián Olmedo Pereira, de 24 años, es el nuevo pasajero del Colón 2026 y una opción defensiva más para Ezequiel Medrán. Lo sorprendente de esta negociación, según confirma su agente FIFA, Daniel Campos (su hijo de la misma agencia acompañó al jugador a Santa Fe) a El Litoral, es que Diego Colotto “lo venía siguiendo desde hace un año”.
En la temporada pasada, cuando Sebastián Olmedo estaba en el Puebla de México, el mismo actual secretario técnico sabalero lo buscó para ficharlo en Independiente de Avellaneda. Ahora, un año después, lo convenció de pelear el ascenso con la camiseta de Colón.
Un paraguayo que marca y juega
Para tener una idea de lo compleja que fue la operación y el quirúrgico movimiento de Diego Colotto en esta negociación: la tenencia de Sebastián Olmedo es compartida entre el Puebla de México y el Club Atlético Tembetary de Paraguay.
Garra guaraní en Colón. Foto: Gentileza
A pedido del jugador, lo ceden a préstamo por un año al Sabalero. Si la rompe, comprar apenas la mitad de la ficha le costará a Colón un millón de dólares. “Es un jugador de dos palos verdes”, explican.
Daniel Campos, que recuerda a algunos dirigentes de Colón cuando llegó hace varios años a Santa Fe como representante de Fidencio Oviedo, asegura que “Sebastián Olmedo tiene buen juego de arriba, pero maneja los dos perfiles para salir bien por abajo".
A pesar que mide 1.83, salta y gana casi siempre; es muy fuerte físicamente y en el mano a mano. Jugó en México dos años, con experiencia a pesar de sus 24 años. Se le planteó el proyecto de Colón de Santa Fe y nunca dudó en ir”, explica Dani Campos al diario de Santa Fe.
Su despedida del Puebla de México, después de dos años con un rendimiento más que interesante, fue emotiva del ahora refuerzo sabalero: “Hoy me toca despedirme del lugar que fue mi casa durante estos últimos dos años. No es fácil poner en palabras todo lo que siento, porque Puebla no fue solo un club para mí... fue una familia, un sueño cumplido, una etapa que marcó mi vida para siempre.
Gracias a cada uno de los que formaron parte de este camino: compañeros, cuerpo técnico, utileros, doctores, directivos, trabajadores del club y, por supuesto, a la afición, que siempre estuvo alentando en las buenas y en las malas".
Colotto lo venía siguiendo. Foto: El Litoral
"Gracias por creer en mí, por acompañarme, por exigirme y por hacerme crecer como jugador, pero sobre todo como persona. En este club viví momentos que jamás voy a olvidar. Me voy con el corazón lleno de gratitud, con muchas enseñanzas y con una hija Poblana. Gracias, Puebla. Siempre llevaré esta camiseta y esta ciudad en el alma. Con todo mi cariño, Sebastián Olmedo”.
A pesar de los fichajes de Pier Barrios (Melgar de Perú) y Sebastián Olmedo (Puebla de México/Tembetary de Paraguay), Colón buscará un zaguero más antes que cierre el Libro de Pases de la Primera Nacional.
"Le dije a mi repre que quería jugar en Colón"
Ni bien llegado a Santa Fe, el paraguayo Sebastián Olmedo habló por LT10: “Estoy contentísimo de estar acá en la ciudad. Se venía hablando, pero no era nada formal, hace unas semanas se hablaba, pero para concretarse fue rápido".
"Del día uno que sabía que había chances de venir a Colón, le dije a mi representante que haga lo posible para que llegue acá. Estoy ansioso de empezar el torneo y conocer a mis compañeros”.
Al toque el refuerzo número 12 de Colón agregó que “es inevitable recordar la final de la Sudamericana en Asunción, sé que es un club muy grande. Vengo a préstamo”.
En cuanto a su recorrido, Olmedo explicó que “debuté en Asunción, en Sol de América, donde estuve seis meses. Luego en Sportivo Luqueño y de ahí me fui a Puebla dos años y ahora vengo de Paraguay (Tembetary). Soy un jugador aguerrido, siempre trato de hacer una buena salida, por más que no sea tan alto, me defiendo bien arriba. Soy más de ir sobre el delantero”.